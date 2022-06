EN VIDEO | Se divorció y sus familiares le hicieron una espectacular fiesta que se causó furor en las redes

Mientras la cantante colombiana Shakira ha confirmado este sábado 4 de junio que se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, con el que ha tenido dos hijos, una mujer ha decidido pasar del drama de su divorcio a gozarse una fiesta que ha causado sensación en las redes sociales.

Se trata de la historia de Paulina Reynoso, una joven cuyo matrimonio no ha ido bien y se encuentra firmando los papeles del divorcio; reseñó en su portal web el periódico español 20 Minutos.

Para hacer más llevadero el proceso, su familia decidió organizar una espectacular fiesta de divorcio sorpresa con la intención de celebrar este nuevo paso en su vida. Y así quedó evidenciado por medio de un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales, luego de que fuera publicado en TikTok

El hermano de la chica, Ton Esparza, le acompañó a firmar los papeles del divorcio, tal y como se muestra en el mencionado vídeo, el cual ha sumado al menos tres millones de visualizaciones.

Lo que no sabía la joven es que, posteriormente, iba a vivir uno de esos momentos que recordará para siempre. Al regresar a casa se encontró con una auténtica fiesta de divorcio.

Se encontró con todo tipo de decoración para celebrar su divorcio. Globos, pancartas y música. Además, a la fiesta no le faltó ni madrinas para celebrar su "primer divorcio"

Las reacciones, en dicha plataforma, no se hicieron esperar por parte de los usuarios. "Yo me divorcié la semana pasada y mis papás me llevaron a comer para celebrar", comentó uno de ellos.

"Somos afortunadas de que nuestros papás nos apoyen. A muchas se les juzga, se les etiqueta y se les da la espalda", respondió la misma Reynoso.

"Yo cuando me divorcié me despedí de mi ex con un beso, fuimos a comer y me compro ropa Ja, ja, ja", escribió otro internauta.