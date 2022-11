EN VIDEO | Todo un héroe: Hombre rescató a una niña que colgaba de una ventana en China

Un hombre se convirtió en héroe en China al rescatar a una niña que colgaba desde una ventana del tercer piso en un edificio en Jiangsu.

A través de redes sociales se hizo viral el video en el que este hombre arriesga su propia vida para salvar a su pequeña vecina en aprietos.

La niña tan solo colgaba de la ventana sostenida por un brazo y el cuello, por lo que también podía sufrir de asfixia.

Ante esta situación, el hombre que se encontraba en la vivienda de al lado, no dudó en salir.

RESCUE: A man saved a toddler hanging from the grille of her 5th floor apartment in Jiangso,China. The man identified as Tao Yazhou stood holding her for some 5 minutes until help arrived. 👏

pic.twitter.com/6ilzFZxnCr

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) November 27, 2022