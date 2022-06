EN VIDEO | Venezolano se quejó por no poder sobornar a los policías chilenos y se hizo viral

Un venezolano se hizo viral en las redes sociales por decir que estaba pensando dejar Chile tras no poder sobornar a los funcionarios policiales de ese país.

La información se desprende de un video que muestra al connacional explicando la insólita razón que lo llevaría a dejar el país austral y devolverse a Perú, donde había migrado desde Venezuela.

De acuerdo con sus propias palabras, en Perú podía trabajar más tranquilo como repartidor (delivery) ya que podía "darle dinero a la policía" para no ser multado.

El ciudadano extranjero mostró en el registro una serie de motocicletas que estaban estacionadas en un lugar de Santiago, asegurando que en Chile les es complicado trabajar porque muchos no tienen papeles.

"Acá llegan los carabineros y estamos abatidos todos. Algunos no tienen licencias, otros no tienen papeles, entonces uno no sale a trabajar tranquilo", comenzó diciendo en el clip.

RAZONES PARA VOLVER A PERÚ

En el mismo material audiovisual expresó que en Perú es mejor trabajar que en Chile por diversas razones.

"En Perú uno salía con 20 soles (4.700 pesos chilenos), te paraban los tombos (policías), lo pasabas por debajo y listo. Aquí no, uno le ofrece plata a los carabineros y te vas preso por extorsión y sobornar a un oficial de la policía de Chile", continuó su relato.

"Estamos jodidos aquí", remató el venezolano.

Es necesario acotar que en los últimos años buena parte de la diáspora venezolana ha resultado maltratada en Chile.

Más de un connacional se ha quejado por los tratos de parte de las autoridades de la nación suramericana.