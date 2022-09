Fue a hacer un delivery a casa de su ex, lo recibió su nuevo novio y la ocurrente propina se volvió viral

Un repartidor en Argentina rápidamente se hizo viral en las redes sociales debido a la imagen que apareció en el billete que le dio de propina el nuevo novio de su expareja.

El hombre uso su cuenta en TikTok para contar su historia y mostrar la ocurrente propina que le dieron cuando fue a hacer un delivery a casa de su exnovia.

"Chicos, no saben lo que me pasó. Recién me llega un envío de un kilito de helado, y cuando miro el nombre de la dirección, era la casa de mi ex. La que me dejó por otro", comenzó explicando el repartidor en el video viral.

PROPINA CON UN VENADO DIBUJADO

El hombre continuó con su relato asegurando que el nuevo novio de su ex le quiso dar un mensaje subliminal al darle un billete con un venado dibujado.

"Agarro, y llevo al pedido. Sale el novio de mi ex, y me da este billetito de propina. ¿Qué me habrá querido decir?", dijo mostrando el billete.

El joven lo tomó a modo de broma y dio a entender que su novia le pudo haber sido infiel, según reseñó el portal argentino Crónica.

COMENTARIOS EN TIKTOK

La gran mayoría aprovechó el momento para hacer los típicos chistes al respecto: "Que no me digan en la esquina..." escribió un hombre, haciendo referencia a la famosa canción "El venao".

En ese sentido, fueron varios los que hicieron bromas de este tipo, y hasta llegaron a nombrarlo "Cornelio".

Como era de esperarse, los usuarios de la red social china rápidamente salieron a armar todo tipo de hipótesis, y el video no tardó en llenarse de todo tipo de comentarios.