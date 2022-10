Una influencer hizo una fiesta en un ancianato, grabó a una abuelita en pleno infarto y todo era mentira. El caso desató una tremenda polémica en Colombia.

De acuerdo a El Tiempo, Nadia Cartagena fue la influencer que publicó un video en su cuenta de Instagram, en el cual se muestra cómo realizó una fiesta erótica.

La misma contó con bailarines exóticos en un hogar geriátrico de Cartagena. Pero el festejo terminó con un supuesto infarto de una de las abuelitas.

El material audiovisual, con contenido explícito, causó indignación y despertó la preocupación de cientos de usuarios en las redes sociales.

En el mencionado video, Nadia Cartagena señaló con lágrimas en sus ojos que su intención era solo hacer una fiesta para que los abuelitos se divirtieran.

Afirmó, que su intención, no fue nunca que terminara mal. "Me llevé el susto más grande de mi vida. No esperé que sucediera lo que pasó. Yo solo quería brindarles un rato de diversión", dijo.

Pero lo más controversial de la historia estaba por revelarse. Luego del escándalo que se armó en las redes sociales, donde los usuarios no pararon de criticar a la influencer, se supo la "verdad".

La influencer aseveró que se trató de un infarto actuado, con el cual buscaban llamar la atención de la Alcaldía de Cartagena y criticar la poca atención que le brindan a los adultos mayores.

Si ese era el objetivo, obtener atención, sin dudas lo lograron. Sin embargo, se desconoce cuál fue la respuesta de las autoridades ante el caso y si en definitiva brindarán mayor atención a los abuelitos.

ADULTOS MAYORES EN COLOMBIA

Un reciente estudio reveló que uno de cada tres adultos mayores de Colombia padece malnutrición.

El estudio fue realizado por Abbott, una compañía global dedicada a la salud, en asociación con el Hospital San Ignacio, de acuerdo a una nota publicada en el portal informativo Infobae.

Asimismo, recientemente, el Ministerio de Salud reportó que ocho de cada 10 adultos mayores en Colombia sufren más de una enfermedad y que cerca de la mitad están en riesgo de malnutrición.