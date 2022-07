Influencer brasileña terminó en silla de ruedas por contener sus flatulencias

Una influencer brasileña terminó en sillas de ruedas, después de que experimentó un “dolor horrible” al contener sus flatulencias.

Viih Tube, cuyo verdadero nombre es Vitória De Felice Moraes, de 21 años de edad, estaba en el festival de música Rock in Rio Lisboa 2022, en Portugal, con su novio Eliezer, cuando comenzó a sentir dolor; así lo reseña una nota publicada en el portal web del diario New York Post.

La explicación fue sencilla. Moraes estaba demasiado avergonzada para expulsar gases frente a su pareja.

Moraes publicó un video en sus historias de Instagram donde la empujan en una silla de ruedas; y etiquetó a la cantante brasileña Pocah, quien había sido hospitalizada con un gas atrapado, a principios de este año.

“De tal madre tal hija, y en el aeropuerto empecé a sentir un dolor horrible y hasta me atendieron en silla de ruedas; y era un gas jajaja”, escribió Moraes en su Instagram, "te entiendo mamá @pocah", agregó.

Pocah respondió diciéndole a la influencer que se recupere pronto y agregó: "¡Tirarse pedos es serio!"

Pocah reveló el pasado marzo, que la tuvieron que llevar de urgencia al hospital a las 5:30 de la mañana, cuando se despertó con un fuerte dolor abdominal. No estaba en "términos de pedos" con su novio y había estado conteniendo el gas.

El gas atrapado, silencioso, pero no mortal, no es una enfermedad grave pero puede confundirse con algo más serio. Por lo general, es causado por una afección subyacente, como el síndrome del intestino irritable, y generalmente no proviene de contener la flatulencia.

"Chicas, no se avergüencen de tirarse un pedo frente a su chico, porque lo que es realmente vergonzoso es no dejar que su chico duerma porque está incómoda, ir al hospital con su chico y el diagnóstico es 'pedos atrapados'", dijo Pereira, en ese momento. “De ahora en adelante, los dejaré rasgar, muchachos”.

Es por ello, que los médicos alientan a las personas a no contener los pedos, o pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo y exhalados por la boca.