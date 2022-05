EN VIDEO | "Jugaba" metiendo su mano en la jaula de un león hasta que el animal le mordió un dedo (Imágenes sensibles)

Un trabajador del zoológico de Jamaica, en St. Elizabeth, metió su mano en la jaula y un furioso león le mordió dedo. La aterradora escena fue captada por testigos a través de un video, que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales.

De acuerdo a datos suministrados por el medio británico Daily Mirror, el incidente ocurrió el pasado viernes 20 de mayo, cuando el hombre metió la mano a través de la jaula del león, aparentemente tratando de acariciarlo o realizando algunas maniobras para impresionar a las personas presentes.

Según una visitante, quien no quiso ser identificada, el león le mordió toda la parte superior del dedo, desde la primera articulación. Además, precisó que alrededor de 15 personas estaban en el sitio para cuando el león mordía al hombre y este lucía desesperado por librarse del animal.

"Cuando sucedió, pensé que era una broma", dijo sobre el aterrador momento que involucró al león.

"No pensé que fuera en serio. No me di cuenta de la seriedad de esto, porque es su trabajo montar un espectáculo", agregó la mujer, quien recalcó que pensaba que se trataba de una especie de espectáculo montado por el mencionado zoológico de Jamaica.

“Obviamente, cuando cayó al suelo todos se dieron cuenta de que era grave. Todo el mundo empezó a entrar en pánico”, relató.

"Toda la piel y la primera articulación de su dedo había desaparecido", detalló.

Ella afirmó que no pudo seguir mirando y además confesó que le temía al propio león pese a estar encerrado. "Me escapé de todo, porque no me gustaba ver sangre y era demasiado gráfico para mí", repitió.

Según versiones de otros testigos, el trabajador del zoológico se levantó luego del ataque del león y caminó hacia un vehículo antes de salir del zoológico.

"Su expresión facial cuando caminaba es como si el dolor nunca hubiera aparecido", dijo otra de las personas consultadas.

#IMAGENESFUERTES | León atacó a su cuidador en un zoológico en #Jamaica, después de que este lo molestara reiteradamente. El animal reaccionó de forma violenta arrancándole el dedo | Vídeo: Cortesía pic.twitter.com/r7nK17tGHk — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 22, 2022