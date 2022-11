“La Copa Mundial está aquí”: El anuncio de Messi y Cristiano a lo “Toy Story”

El domingo comenzó la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, en la que 32 selecciones jugarán para definir al mejor equipo del mundo. Uno de los aspectos más destacables de estas fechas han sido los anuncios de varias marcas respecto al torneo.

Pocas horas antes de la inauguración del domingo, la página estadounidense Bleacher Report Football publicó el domingo una animación con las principales figuras de cada selección, incluyendo a los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, lo más destacable del anuncio es que fue hecho al más puro estilo de la saga de películas Toy Story. Un niño juega con las figuras de Messi y Cristiano, cuando los llama su madre y debe soltarlo en el piso.

THE WORLD CUP IS HERE.

