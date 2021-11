La divertida confusión de una presentadora de Fox News sobre una serie de Netflix

La presentadora de televisión estadounidense Laura Ingraham protagonizó una confusión con su colaborador en Fox News, Raymond Arroyo. Al surgir un tema sobre la exitosa serie You (Tú, en inglés), inició una discusión que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Arroyo mencionó la última temporada de la serie, que consiste en que el protagonista y su hijo contraen sarampión de una familia no vacunada. Al respecto, el presentador dijo: “en You (Tú) mencionan el sarampión”.

Sin embargo, Ingraham lo interrumpió rápidamente. “Espera, espera, espera, ¿cuándo mencioné yo el sarampión?”, respondió a Arroyo, quien apuntó que "fue en You”, ante lo que la presentadora alegó: “yo nunca tuve sarampión”.

#NewsTalk En medio del programa de Laura Ingraham, la presentadora se confundió al creer que su colaborador, Raymond Arroyo, hablaba de ella cuando él contaba lo sucedido en la serie de Netflix "You" (Tú, en inglés) 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣 #MGLD 🎥 @foxnews pic.twitter.com/72AfYtTx8Q — PalillitoArnold33 (@PalillitoA33) November 17, 2021

“Un episodio sobre vacunas apareció en You”, indicó Arroyo, quien ya se notaba un poco desesperado por la confusión. “Nunca tuvimos un episodio de sarampión y vacunas. ¿Esto es una broma?”, sostuvo Ingraham.

LA DESESPERACIÓN POR YOU

Arroyo cada momento se notaba más desesperado. “Fue un episodio de un programa”, manifestó, ante lo que Ingraham preguntó cómo se llamaba. “¡You! Es un programa que se llama You en Netflix”, respondió alterado.

“¿Hay un programa llamado Laura Ingraham en Netflix?”, insistió la presentadora, ante lo que Arroyo se quedó en silencio e impresionado por un segundo. “No puedo explicarte esto”, concluyó el periodista estadounidense.

La confusión de Ingraham se viralizó rápidamente en Twitter y TikTok poco después de la transmisión, según The Independent. Muchos se burlaron de la presentadora por no comprender qué le expresaba Arroyo sobre You y algunos lo llegaron a calificar como “vergonzoso”.