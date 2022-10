EN VIDEO | La espectacular escultura de Cristiano Ronaldo hecha por un niño venezolano

Josué Benjamín Figueroa es un niño artista venezolano que, con tan solo 13 años de edad, ha realizado espectaculares obras, la última de ellas una escultura del futbolista portugués, Cristiano Ronaldo.

Por medio de un video, el niño muestra su obra sobre el crack del Manchester United y pide a sus seguidores viralizar el material para que así pueda verlo el exjugador del Real Madrid.

"Estoy haciendo una escultura de tamaño real de Cristiano Ronaldo. Es un reto muy grande porque en el Museo de Cera de Europa se reunieron bastantes escultores de talla mundial", destacaba Figueroa.

"La estoy haciendo solo con mis propias manos”, comentaba el niño antes de terminar la escultura.

Asimismo, pidió a sus seguidores y todo aquel que viera el video etiquetar a Cristiano para que el astro portugués se entere de la obra.

Lo que se sabe de Josué, es que también se dedica a escribir, dar conferencias y cantar.

Cuando tenía cuatro años aprendió que con plastilina podía crear cualquier cosa y desde entonces no ha dejado de hacerlo.

MAL MOMENTO DE CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo, quien se quedó fuera de la convocatoria contra el Chelsea por negarse a jugar los minutos finales contra el Tottenham Hotspur, explicó que el respeto a sus compañeros siempre ha sido muy importante para él y que a veces la presión del momento "te supera".

El portugués montó un nuevo incendio en Old Trafford al marcharse del encuentro que su equipo ganaba 2-0 al Tottenham cuando aún quedaban algunos minutos por jugarse. El astro, al verse relegado al banquillo, se negó a jugar, lo que le ha costado el castigo de Erik Ten Hag, que no le ha incluido en la lista para medirse al Chelsea este sábado (1-1).

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones", dijo Cristiano en Instagram.

La polémica se trata de un capítulo más de la confrontación de Ronaldo con el entrenador del United, quien sigue dándole pocos minutos al portugués. No inició el partido contra el Tottenham en el marco de la fecha 12 de la Premier League. Y cuando decidió sacarlo, faltado poco para el final del encuentro, Cristiano decidió marcharse a los vestuarios.