La forma de evitar enfermedades con la comida que sobró de las fiestas navideñas

Ya pasó Nochebuena y ella trajo abundancia de comida para millones de familias, por lo que es necesario tomar recomendaciones para conservarla y así evitar enfermedades.

Las altas temperaturas incrementan las intoxicaciones alimentarias al comer alimentos en mal estado. Los parásitos, virus y bacterias tóxicas buscan un espacio perfecto para reproducirse y dar paso a infecciones gastrointestinales.

La comida debe resguardarse en el refrigerador apenas se enfríe. La nutricionista Mónica Herrero explicó que "no más de dos horas desde que se han realizado las comidas conviene meterlas en la nevera en envases herméticos". Añadió que si son al vacío "mucho mejor porque nos aguantarán el doble de días que si tienen aire".

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos publicó que el enfriamiento inapropiado de alimentos cocidos es una de las causas comunes de enfermedades. Explicaron que esto pasa porque las bacterias pueden proliferar nuevamente después que se cocinó el producto.

Olivia Roszkowski, instructora chef, aconsejó que dejar enfriar la comida antes de refrigerarla "reduce la condensación que se formará dentro del recipiente". Comentó que de lo contario, "la humedad adicional puede afectar la cantidad de bacterias que pueden crecer y echar a perder la comida en los días subsiguientes".

Acotó que introducir muchas cosas calientes a la vez en la nevera puede elevar su temperatura y "no es bueno para la conservación segura".

MÁS RECOMENDACIONES

Los expertos recomendaron separar los alimentos cocidos de los crudos, sobre todo si son carnes o pescados. Sugirieron prepararlos usando distintos utensilios, reseñó Infobae.

Herrero comentó que lo mejor es preservar la comida "en recipientes pequeños y no grandes". Además pidió manipularlos con las manos lavadas.

"En general las comidas ya precocidas o cocidas pueden aguantar de dos a cuatro días en nevera y, si es al vacío, aguantan el doble. Sin embargo, si congelamos las sobras pueden durarnos hasta tres meses. No obstante es importante siempre ponerles la fecha de envase porque si no no sabremos de cuándo es la sobra", resaltó la experta.

Rozskowski, por su parte, sugirió colocar primero en el refrigerador las comidas con más proteínas "lo más rápido posible".

"Por lo general, los productos que tienen alto contenido de proteínas, humedad o ácido son más propensos al cultivo de bacterias y tienen tendencia a echarse a perder más rápido", planteó.

Igualmente, llamó a consumir en uno o dos días los alimentos que quedaron fuera por horas o recorrieron una larga distancia para llegar a casa tras la reunión.