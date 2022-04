La historia de Joshua Broome, de grabar 1.000 películas para adultos a ser pastor cristiano

Joshua Broome, mejor conocido como Rocco Red, fue una sensación en el cine para adultos, puesto que llegó a participar en más de 1.000 películas. Sin embargo, el estadounidense decidió dejar atrás su carrera para convertirse en pastor de una iglesia cristiana.

Bajo el nombre artístico de Rocco Red, Broome estuvo en la industria del cine para adultos por más de seis años. En este tiempo ganó un millón de dólares al participar en cientos de películas, pero alegó que le causó una “enorme cantidad de trauma emocional”.

“Literalmente perdí la noción de quién era yo”, dijo Broome a The New York Post. “Todo eran mentiras y ficción… Quería quitarme la vida y no tuve las agallas para hacerlo”, expuso, por lo que decidió abandonar la industria en 2012.

El actual pastor, quien ya tiene 39 años, relató que ingresó a la industria del cine para adultos tras mudarse a Hollywood, California, cuando cumplió poco más de 20 años. Su sueño era convertirse en actor, pero terminó trabajando en películas pornográficas.

BROOME: “NO ERA FELIZ”

Cuando llegó a California, trabajó como mesonero y en una oportunidad conoció a unas mujeres que le insistieron que ingresar al cine para adultos. Rápidamente, fue seleccionado para una película pornográfica y, una vez cumplió 23 años, grababa decenas de escenas por mes.

“Gané más de un millón de dólares. Viajé a todos los lugares a los que quería ir. Tuve todo el sexo que podría haber imaginado. Pero una vez que lo tuve todo, mi vida se vino abajo, porque amplificó la tristeza y el vacío que siempre sentí por dentro”, sostuvo.

“Creí la mentira de que si ganaba dinero sería feliz”, dijo Broome, quien abandonó la industria en 2012 porque era “el momento de seguir adelante”. Por lo tanto, se mudó a su casa en Carolina del Norte, donde luchó contra la depresión y se sentía “plagado de vergüenza”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL OSCURO PASADO DE CHRIS ROCK: RACISMO, INFIDELIDADES Y ADICCIÓN AL PORNO

En 2014 conoció a una mujer llamada Hope la cual no lo juzgó por su pasado y, poco después, comenzaron a ir a la iglesia juntos. Finalmente, se casaron en 2016. Tienen tres hijos y es el pastor de la Iglesia Bautista Good News, puesto que estudió teología bíblica.

Broome aseguró que ahora las cosas son “increíbles” y que está “orgulloso” de su vida. “Nunca es demasiado tarde para cambiar lo que estás haciendo”, reflexionó a The Post, y aseguró que “puedes permitir que tu pasado te posea o puedes tomar el control y ser dueño de tu pasado”.