La historia de Luz Milagros quien fue dada por muerta al nacer y rescatada por su madre en la morgue

La historia de Luz Milagros causó sorpresa en Argentina, luego de que fue dada por muerta al nacer, para poco después ser rescatada por su madre en la morgue del hospital.

Cuando la madre de la bebé, Analía, fue a despedirse de su hija a pesar de estar adolorida y casi no poder caminar, una guardia de seguridad la hizo pasar al lugar.

Después, la empleada abrió la cámara de refrigeración, sacó un cajón pequeño y lo apoyó sobre una mesada.

Analía tomó aire, se acercó e intentó abrirlo con las manos, pero no pudo: la tapa ya estaba clavada.

Fabián Verón, su marido, tampoco pudo hacerlo, por lo que tuvieron que buscar un metal, improvisar una barra y hacer palanca.

Analía contó a Infobae que “cuando ya el cajón estaba abierto todos dieron unos pasos para atrás, como para darme intimidad”.

Su bebé nació prematura, a los seis meses de gestación, por lo que temía que no estuviera del todo formada.

“Yo quería despedirme pero igual tenía miedo, no sabía con qué me iba a encontrar”, recuerdó.

LUZ MILAGROS ESTÁ VIVA

En plena intimidad ocurrió algo difícil de imaginar: "Ella giró la cabeza y me miró, no me voy a olvidar nunca, le brillaron los ojos".

También agregó: "Me acuerdo que se encendió el motor de las cámaras de refrigeración y empezó a haber ruido y, justo en ese momento, soltó un llantito, como el de un gatito".

Analía volvió a acercarse en silencio, temblaba. “Y cuando vuelvo a mirarla, se estaba moviendo".

Lo que hizo fue gritarle a la guardia de seguridad: “¡Señora, ¿por qué mi bebé se mueve?!”. La mujer saltó de la silla, se acercó, vio que la beba se movía, se desesperó.

La alzó, trató de escucharle los latidos. Analía, a su lado, cayó de rodillas al suelo.

Para ese entonces, la bebé pasó de llamarse Lucía a Luz Milagros. Milagros, por razones obvias; Luz por algo que había sucedido durante los últimos días del embarazo y que Analía había llenado de sentido después.

Ya han pasado 10 años desde ese momento, y aún no se aclaró porque el bebé fue considerado muerto y llevado a la morgue, donde hubiese perecido de no ser por la insistencia de su madre, quien quiso despedirse de su neonata.