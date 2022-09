La macabra sonrisa de fanáticos en juego de la MLB que perturbó a más de uno y se hace viral +VIDEOS

Esta semana se vivió un momento espeluznante en las Grandes Ligas ante la presencia de un grupo macabro de fanáticos. Estas personas estuvieron sonriendo e inmóviles durante horas, lo que causó perturbación en el resto de los asistentes.

Lucieron camisetas de colores llamativos, algunas con la frase Smile. Se hicieron presentes en los estadios más importantes de las Grandes Ligas con la sonrisa de principio a fin.

The absolute balls on this security guard to confront a literal demon pic.twitter.com/39o7is11PU — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 24, 2022

Los juegos Yankees vs. Red Sox, Cardinals vs. Dodgers y Mets vs. Athletics tuvieron presencia de estos fanáticos.

Todos estaban ubicados cerca de las cámaras de transmisión principal, particularmente detrás del plato. Por esta razón, también aparecieron en los análisis previos y posteriores al juego en las principales cadenas de televisión.

blue shirt hasnt moved for 40 mins pic.twitter.com/Rh4Kcz5gtx — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 24, 2022

Aunque algunas personas llegaron a afirmar que se trataba de "una presencia extraterrestre", lo cierto es que todo era solo un truco publicitario de Paramount Pictures para promocionar su más reciente película, Smile, reseñó el Diario de NY.

Esta película de terror narrará una serie de individuos que contraen un virus que los hace lesionarse y eventualmente los mata después de siete días.

A pesar de la ansiedad generalizada tanto dentro como fuera de los estadios deportivos, el esfuerzo de marketing tuvo éxito porque todo el mundo empezó a hablar de ello y el hashtag #smile se hizo popular en las redes sociales.

La película, que se estrenará el 30 de septiembre, ha recibido críticas favorables en sitios web especializados como IMDb, que le otorgaron una calificación de 7/10.