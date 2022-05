La modelo que ha ganado más de $370.000 por mostrar sus axilas peludas en OnlyFans +FOTOS

Una modelo de OnlyFans está orgullosa de sus axilas tupidas y se niega a afeitarlas, a pesar de que recibe amenazas de muerte regulares debido a su vello corporal.

La joven, de 28 años de edad, ha admitido que sus axilas peludas le han hecho ganar hasta 300.000 libras esterlinas (poco más de 378.000 dólares) en dos años, por mostrarlas en OnlyFans.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web del diario británico Daily Mirror, la modelo se llama Fenella Fox, quien precisó que se convirtió por primera vez en una chica de cámara en 2014 porque quería mostrarles a los hombres que "pueden mirar, pero no tocar", antes de unirse a la plataforma de contenido para adultos.

Sin embargo, la modelo reveló que su vida sexual es bastante seca, con solo dos encuentros sexuales desde 2017, que coincidentemente es el mismo año en que dejó de afeitarse las axilas. Una particularidad que, lejos, de traerle problemas, le ha hecho ganar una pequeña fortuna.

En consecuencia, pesar del efecto dominó en su vida amorosa, Fenella no tiene intenciones de afeitarse en el corto plazo.

"Es frustrante cómo los hombres no se sienten presionados para afeitarse, pero las mujeres sí", dijo la modelo, quien tiene 160.000 seguidores en TikTok. "Es un gran doble rasero que deberíamos desafiar más", sostuvo.

"No afeitarme, ha cambiado totalmente mi vida y deseo que más mujeres adopten su cabello natural sin vergüenza (...) Muchos hombres me han dicho que soy 'repugnante, sucia, antihigiénica, perezosa' e incluso he recibido amenazas de muerte. Algunos han dicho que seré 'soltera para siempre' y que 'nunca tendré un hombre'. Me siento feliz con mis axilas peludas. Ya no los noto tanto, pero a menudo me hacen sentir sexy y más femenina", aseguró.

Confesó, que el acto de mantener sus axilas peludas, le genera satisfacción cuando la miran personas que no se retienen en soltar críticas e incluso insultos.

"Me siento orgullosa de levantar mis axilas en público, especialmente si siento que estoy rodeada de personas de mente cerrada. Un baile con los brazos en alto en un club nocturno lleno de gente bien afeitada siempre me emociona", reiteró.