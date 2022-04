EN VIDEO | La rápida reacción de una niña de tres años para salvar a su hermanita cuando cayó en una piscina

Kana Kanuengnit, de tres años, y su hermana Kaning, de dos, caminaban por el jardín mientras jugaban en su casa familiar de Chiang Mai, al norte de Tailandia, cuando la segunda se tiró en una piscina, de un metro de profundidad, y esta no sabía nadar.

En el video publicado en el portal web del diario Clarín, se muestra cómo la pequeña se agitaba en el agua y empezaba a ahogarse. Fue cuando la valentía y la rapidez mental de su hermana evitó que ocurriera una tragedia.

Kana, pese a su corta edad, vio lo que estaba sucediendo y rápidamente llamó a su padre, Apisit, de 29 años, quien luego se sumergió en el agua y logró sacar a Kaning sana y salva.

"No estábamos planeando ninguna actividad en la piscina, así que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero después de un momento de barrer de espaldas a la piscina, mi hija menor se cayó", relató el hombre, según declaraciones citadas por el mencionado medio de comunicación.

"No escuché nada. En parte es mi error por ser descuidado, pero afortunadamente tengo una pequeña, héroe: mi hija mayor", agregó el padre, quien explicó luego que se distrajo un segundo de su cuidado sobre las niñas para barrer unas hojas.

"Toda la piscina tiene más de un metro de profundidad. No saben nadar, pero están en el agua a menudo, así que saben un poco", dijo.

#10Abr | El heroico momento en que una pequeña salvó a su hermana menor de ahogarse en la piscina del jardín de su casa, en #Tailandia. Video cortesía. pic.twitter.com/GHvR1W2l1O — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) April 10, 2022

NO TUVO LA MISMA SUERTE

Como Jonathan Jesús Caridad Milano, de cuatro años, fue identificado el pequeño niño que murió ahogado en una piscina, luego que desapareció por segundos en Ocumare (Aragua).

El martes, primero de marzo, en horas de la tarde, el infante estaba sentado en una escalera de la piscina mientras la familia y algunos amigos disfrutaban de las fiestas de carnaval.

En fracciones de segundo, Jonathan Jesús desapareció ante la mirada de los presentes y siete personas comenzaron a buscarlo desesperadamente. Sin embargo, no pudieron rescatarlo a tiempo.