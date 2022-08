La travesía de Miguel: El migrante venezolano que cruzó todo el continente con su perrita

Miguel Abreu es un migrante venezolano que logró llegar a Estados Unidos tras pasar por 12 países del continente en seis meses acompañado de su perrita.

Según contó, fue en su paso por México que temió ser detenido por las autoridades al transitar con su mascota.

“Siempre le decía, hagan su proceso, y si me van a separar de mi mascota, me deportan a mi país o yo me regreso; pero, en realidad, nunca me he separado de mi mascota…”, recogió un reportaje de Telemundo.

El migrante venezolano contó que la perrita llegó a su vida en Viña del Mar, cuando se fue a Chile en busca de mejores oportunidades.

Se la encontró abandonada y la adoptó, convirtiéndose así en su compañera de aventuras tristes y felices fuera de Venezuela.

“Me tocó dormir en la calle, y la que siempre estaba conmigo era ella. Yo pasaba frío. Ella estaba al lado mío pasando frío. ¿Cómo yo puedo abandonar un amigo mío que ha estado ahí conmigo en lluvia, en frío?”, dijo.

Miguel salió de Venezuela en el 2019 y recorrió tres países hasta llegar a Chile, sin embargo estando allá decidió retornar al norte y seguir hacia EEUU.

La intención encontrar mejor calidad de vida e ingresos para ayudar a su familia que todavía permanece en Venezuela.

TRAVESÍA CON BECKIS

En febrero de 2022, el migrante venezolano emprendió la travesía hacia EEUU junto a su inseparable perrita Beckis.

Todo el viaje lo fue narrando a través de una cuenta de TikTok donde mostró toda la aventura con su mascota, que hasta vestía con gorras y zapatos.

@beckis60 Gracias A Dios Primeramente Gracias a Todos Los Q Estuvieron Con Nosotros @marysa87_19 Gracias Por Tanto Gracias Por Cuidar De Mi Bebe🇺🇸🙏🏼🙌🏼🥺🤝Se Logro 6 Meses De Travesía🙏🏼🇺🇸🙌🏼👏🏼 ♬ sonido original - 😍Beckis🐩🐕

“ Para mí, ella es un miembro más de mi familia . Le compré los zapatos cuando estaba muy chiquita para evitar que se quemaran sus patas cuando el piso estaba muy caliente. También tiene su gorra y un suéter para protegerla del frío”, dijo al medio local El Diario.

El migrante venezolano tramitó en San Antonio, Texas, su entrada a EEUU como refugiado, luego de pasar por 12 países en seis meses, a pie y en autobús.

Durante el paso por México una amiga que hizo en redes sociales se ofreció para pasar a Beckis como mascota adoptada hasta Chicago.

Una vez que Miguel regularizó su situación legal en EEUU fue hasta Chicago y tuvo un emotivo con su amada perrita, que lo esperaba con ansias.

