No se cortó el cabello en dos años para hacerle una peluca a su madre, quien lo perdió por una enfermedad +FOTOS

Un joven no se cortó el cabello durante dos años para hacerle una peluca a su madre, quien padecía de una enfermedad. Se trata de una de las historias que más se han viralizado, en las últimas horas, en las redes sociales.

El gesto conmovió a millones de usuarios, quienes han aplaudido a Matt Shaha por el amor que ha demostrado sentir por Melanie Shaha.

De acuerdo a la información reseñada por el medio Farándula News, Melanie había estado luchando contra un tumor pituitario, y a pesar de ser benigno, se encontraba en una zona que podía ocasionar daños en su salud, por lo que tuvo que someterse a radiaciones para evitar que creciera y, finalmente, reducirlo.

Sin embargo, empezó a desarrollar efectos secundarios duraderos como la pérdida de su cabello. Algo que mirada con mucha tristeza su hijo, quien como se apuntó anteriormente, decidió ayudarla.

"Tuve un tumor cerebral benigno recurrente, un tumor pituitario, y me operaron dos veces en 2003 y en 2006. Me sorprendió mucho cuando mi tumor regresó en 2017 y tuve radiación, y la radiación me quitó el cabello. No he tenido cabello desde el Día de San Valentín de 2018", relató la mujer.

“Perdí mis cejas, pestañas y mi cabello, así que ha sido un gran regalo poder tener una apariencia más normal, ir a lugares y no sobresalir porque te ves inusual”, agregó.

Fue entonces, cuando el joven, de 27 años de edad, comenzó la misión en marzo de 2020 y este año logró completar hasta 30 cm de largo de su cabello, por lo que decidió finalmente cortarlo y enviarlo a una empresa que se especializa en fabricar pelucas personalizadas.

"¡Qué lindo! Dichosas las mamás con hijos así", comentó uno de los cientos de internautas que han reaccionado tras conocer la conmovedora historia. Muchos aseguraron que será un regalo para recordar toda la vida.