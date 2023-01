"No tengo la culpa de haber nacido": La historia de migrante venezolana que se viralizó en TikTok por el mensaje que envió a su mamá

La migración venezolana dejó, a lo largo de estos años, miles de historias que contrastan entre ellas. Hay quienes corrieron con la mejor de la suertes al dejar Venezuela, como hay quienes no.

Melany Colmenares es una joven oriunda del estado Aragua que llegó a Colombia cuando tenía ocho años de edad. Su historia es particular ya que arribó sola a ese país, cuando apenas era una niña, ya que no contó con el apoyo de su madre, a quien le envió un conmovedor mensaje pese a todo.

En la actualidad, Melany está en las calles colombianas deleitando a los ciudadanos con su magnifica voz, carisma y extroversión.

Los cibernautas conocieron su increíble historia gracias a la magia de las redes sociales. El usuario de TikTok Henry Aguilar (@henryaguilar92) compartió dos videos donde la migrante venezolana cuenta todo. Habló de la difícil situación que pasó desde que dejó Venezuela a sus ocho años con destino a Colombia, solo con la compañía de Dios.

En el audiovisual narró que vivía en la Calle del Hambre de la entidad aragüeña, donde incluso llegó a comer de la basura. Esto pasó porque Melany era una niña de la calle, no tenía el apoyo de familiares ni un techo donde vivir.

Pero Melany, quien espera un hijo, posee una encantadora voz y un talento para el canto. Asegura que su sueño es ser una cantante.

LO QUE LE DIJO A SU MADRE

En los dos videos de Aguilar, no solo relató todo lo que atravesó. La venezolana demostró el talento que tiene y además envió un mensaje a su madre, quien la bloqueó de redes sociales.

"En algún momento sé que vas a ver este video. Me tienes bloqueada en todas las cuentas; pero quiero que sepas que yo no tengo la culpa de haber nacido. Aquí estoy de pie y te amo con mi vida, aunque no sientas nada por mí", comunicó la muchacha.

La joven prosiguió: "Solo quiero saber que me amas, porque me aguantaste nueve meses. He fallado como cualquier se humano, pero discúlpame si algo malo te llegué a hacer en algún momento".

Dichas afirmaciones conmovieron el corazón de los usuarios, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo a Melany.