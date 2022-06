"Odio a mis hijos y estoy colapsada": Influencer se viralizó por sus polémicas declaraciones sobre la maternidad

Para muchas mujeres, la maternidad es una de las mejores cosas de la vida. Sin embargo, una influencer pareció no compartir esa visión y se viralizó por su polémica reacción tras convertirse en madre.

"Hoy exploté. Sé que me veo hermosa en la foto, pero exploté. No aguanto a mis hijos, no aguanto a Fede, no aguanto a los perros y no aguanto una mamá más", escribió Carmen Castillo (@carmentuitera) en su cuenta de Instagram.

La escritora chilena agregó que "se vio sirviendo la comida a los niños por 15737382823747 vez y recordó que hace poco estaba bailando dakiti en un hotel en Nueva York".

"ODIO A MIS HIJOS": LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE UNA MUJER SOBRE LA MATERNIDAD QUE SE VIRALIZARON

"Cuando me puse a llorar, Fede (que también lo odio en estos momentos) me dijo que tenía que hablar de estas cosas y yo le dije ¿con quién? 'Cuéntalo en tus redes, muchas y muchos deben pasar por esto'. Le dije cómo voy a contar que te odio y que odio ser mamá y él me dijo '¿Por qué no?', destacó.

En su testimonio, compartió otros detalles de la maternidad que no suelen salir a la luz, incluidos el agotamiento y el estrés de criar a los niños.

"Hace un mes que me pongo la misma ropa, porque el camión que le dije a Fede que no contratara y contrató. No trae las cosas, me tuve que comprar calzones porque ya los lavaba mientras me bañaba. No soporto más y espero que p*tear y ser sincera con ustedes me ayude en este proceso. Esto iba a ser hermoso y lo fue al principio, pero a medida que avanza y no llegan las cosas... que me levanto am y los niños me quieren solo a mí. Me está colapsando", destacó.

No obstante, cuando todos pensaron que hablaba en serio, Castillo compartió otra reflexión personal al respecto y dejó entrever una gran lección humorística sobre la maternidad.

"Hoy sí amo ser madre, ¿ustedes? Digan la verdad culiás que yo no juzgo. Hoy desperté, miré el techo y me dije, reconecta, amarga culiá con tus hijos. Decidí llevarlos a almorzar afuera y mientras almorzábamos, el Santi me gritó desde el otro extremo 'mamá, quiero hacer caca'. Fue una conexión muy linda la que tuvimos hoy", declaró.

Como era de esperarse, sus publicaciones generaron reacciones mixtas en redes sociales, pues algunos cuestionaron la forma en que habló de sus hijos. Sin embargo, la influencer encontró apoyo en sus seguidores, quienes le aseguraron que no era la única en sentirse así.

"Te entendemos perfectamente", "A mí también me pasa, adoro a mis hijos, pero a veces estoy muy cansada", "En algún momento del día somos tú", "Vámonos todas a una isla sin niños" y "Ufff no sabes cuantas nos encontramos así un día, una semana, un tiempo", fueron parte de los comentarios.