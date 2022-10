Pánico en las alturas: El aterrador momento que vivieron pasajeros de Latam al pasar por una tormenta +VIDEO

Pasajeros de un vuelo de Latam desde Santiago de Chile a Asunción vivieron un momento de pánico al atravesar por un fuerte temporal.

Los hechos ocurrieron este miércoles. Debido al mal clima, el avión terminó aterrizando en Foz de Iguazú para luego llegar a Asunción.

Además, el avión llegó al aeropuerto Silvio Petirossi con algunos problemas mecánicos, informó la emisora local Radio Ñandutí.

En un video que publicó un pasajero en las redes sociales se oyen los gritos de las personas que se encontraban en el avión. La aeronave trasladaba a 48 pasajeros, ninguno resultó lesionado.

🔴#ATENCIÓN | ¡Momentos de terror en un avión!, pasajeros y la tripulación de un vuelo de LATAM vivieron minutos de terror, cuando el avión, que cubría la ruta Santiago de Chile-Asunción, atravesó una tormenta y tuvo que aterrizar de emergencia en #Paraguay, sin un motor. pic.twitter.com/AtRh10Eot8 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 27, 2022

“¡Por favor, Dios santo! ¡Qué bárbaro!”, expresa el pasajero que graba el video en plena turbulencia.

La exmodelo Pabla Thomen, quien iba a bordo, contó cómo vivió la aterradora experiencia en el aire.

“Estoy temblando porque ahora recién pude desahogar y llorar. Acá estamos asimilando todo esto”, manifestó a Monumental Radio.

“Entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro”, narró Thomen.

“Un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón. Mi hija le abrazó porque pensó que era su papá. Gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba y que nos fuimos al carajo. Recién ahora puedo llorar porque no podía presentar todo mi miedo a mi hija. Estoy con ataques de pánico”, agregó.

LATAM EXPLICA LO OCURRIDO EN UN VUELO DE PASAJEROS

La aerolínea Latam emitió un comunicado disculpándose por lo ocurrido y detallando lo que pasó durante el vuelo LA1325 (Santiago de Chile-Asunción). La aerolínea ratificó que todo se debió a que la aeronave atravesó condiciones meteorológicas severas durante su trayecto de vuelo.

“La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Asunción, procedimiento que se realizó sin inconvenientes a las 23:09 (hora local). Tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones”, añadió.

“Latam Airlines Paraguay lamenta los inconvenientes que esta situación meteorológica pueda haber causado a sus pasajeros”, concluyeron.