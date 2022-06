¡Perdió todos sus ahorros! La historia de una mujer que se viralizó porque una rata destrozó sus billetes +VIDEO

Una mujer en Perú se viralizó en redes sociales luego de confirmar que perdió todos sus ahorros por culpa de una rata.

A través de su cuenta de TikTok, Lu Yosy compartió su mala fortuna y reveló que cerca de 3 mil soles (800 dólares) que tenía guardados, quedaron destruidos por el roedor.

"Maldita rata. Mis 3 mil soles ¡Ay!", expresó en la publicación, donde además se le observó intentando reparar el papel moneda al lado de una bolsa.

Yosi explicó que se esforzó mucho para ahorrar toda esa cantidad de dinero. Sin embargo, no pudo contener el llanto de impotencia al comprobar que un animal vivía en su residencia, especialmente en el lugar donde guardó los billetes.

Como era de esperarse, su publicación alcanzó miles de reproducciones en la red social y recorrió el mundo en otras plataformas como Facebook o Instagram.

"Ay amiga pucha, qué pena", "Alaaa no me imagino lo que debes sentir", "ay pero dónde los has guardado", "esos animales son de lo peor", "pucha que penaaa", "qué descuidada, mejor es el banco" y "muy mal, es tu culpa por no saberlos cuidar", fueron algunas de las reacciones destacadas.

Por el momento, se desconoce si encontrará una solución a su percance, pues aunque algunos usuarios le recomendaron acudir al banco, advirtió que ninguna entidad quiere recibir los billetes "porque a muchos les faltan la mayoría de las partes".

Al parecer, el Banco Central de Perú acepta billetes rotos solo si tienen más de la mitad en la marca de agua o la tinta cambia de color, además deben contar con la numeración completa en alguna de sus series, reseñó Debate.