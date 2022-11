EN VIDEO | Robó una tienda de lujo y quedó inconsciente tras golpearse con la puerta en su huida

Un adolescente fue víctima del karma instantáneo cuando pretendía huir de una tienda de lujo después de haber robado. Los hechos ocurrieron en un establecimiento de Louis Vuitton en Bellevue (Washington, Estados Unidos).

En la grabación realizada por una cámara de seguridad y difundida en redes sociales, se puede ver el aparatoso accidente del joven de 17 años. La cámara captó como el ladrón llevaba consigo varios bolsos robados. Posteriormente, corre en busca de una salida y se lanza contra una ventana de cristal. No obstante, el impacto en su cabeza lo dejó inconsciente.

Tras el golpe, un guardia de seguridad de la tienda se acerca y lo inmoviliza.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp

— Hans Solo (@thandojo) November 8, 2022