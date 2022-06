Se burló de los zapatos "piratas" de su compañero y su padre lo mandó al colegio en sandalias +VIDEO

Un estudiante mexicano se hizo viral porque su padre lo envió al colegio en sandalias, luego de enterarse que se burló de un compañero por tener unos zapatos que no eran "originales".

La grabación difundida en redes sociales por el representante, mostró al adolescente arrepentido tras comprender la lección de humildad que le dio su pariente.

"Resulta que mi hijo se está burlando de su compañero por traer tenis piratas, entonces yo le voy a mandar toda la semana en chanclas para que aprenda, para que vea que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades", expresó el padre en el video.

SE BURLÓ DE UN COMPAÑERO POR SUS ZAPATOS "PIRATAS" Y LO ENVIARON AL COLEGIO EN SANDALIAS

El hombre resaltó que antes de aleccionar al menor solicitó el permiso de los directivos del colegio para poder grabar dentro de la institución, ya que para él es una forma de darle una verdadera lección de respeto.

"Quiero que muestres las sandalias que usas", comentó mientras enfocó los pies del joven. "Porque te estabas burlando por los tenis piratas de tu compañero", añadió.

Por otro lado, el padre mencionó que aunque están en una situación económica estable, eso no le da derecho a su hijo a despreciar o burlarse de los demás.

"Yo vine desde abajo, te he platicado, y no es que seamos millonarios mijo, pero ya nos cambió la vida para bien. Será por el esfuerzo, por la suerte, constancia, lo que tú quieras, pero que tú y yo tengamos para comer, para comprar cosas originales o traer un centavo en la bolsa, no te debe hacer sentir mejor o superior a otras personas. Ni tampoco estas sandalias deben hacerte sentir menor o superior", exclamó.

Aunque pareció que ese sería la última palabra, el hombre después le ordenó al adolescente que le entregara sus "tenis nuevos" a Alan, el compañero afectado.

"¿Por qué te burlas de los tenis piratas de tu compañero? Tú no sabes por lo que está pasando él o su familia, él le está echando ganas por superarse, por estudiar (...) Agarra esto, son tus tenis favoritos, tú mismo se los vas a regalar a tu compañerito y vas a usar estas sandalias hasta que te compre otros las siguiente semana", concluyó.

Como era de esperarse, su reacción se hizo viral y recibió cientos de comentarios. La mayoría lo felicitó por la enseñanza que impartió a su hijo.

"Soy muy fan de este hombre", "esos son los verdaderos valores", "así es, nadie es mejor que nadie" y "Lo que dice el padre me parece bien pero el haber puesto a su hijo en ridículo me perece súper fuerte", fueron parte de las reacciones.