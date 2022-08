Se casaron y le pidieron a la dama de honor que fuese su novia, ahora los tres viven juntos desafiando prejuicios

Una pareja decidió hacer una increíble propuesta tras contraer matrimonio, y le preguntaron a la dama de honor si quería ser la novia de ambos. la respuesta fue afirmativa y ahora los tres desafían los prejuicios en la conservadora ciudad sureña de Memphis, Tenessee, en los Estados Unidos.

El trio, que se ha dedicado a documentar su experiencia a través de las redes sociales, esta conformado por Tyler, de 29 años, su esposa Angel, de 27, y la amiga de esta Sam, de 24 primaveras.

"Nuestra relación es un 10/10", definieron los protagonistas de esta historia en una entrevista realizada con el canal de YouTube "truly", la cual fue reseñada por el portal argentino Clarín.

Angel y Tyler se conocieron a través de Tinder, pero tuvieron una cita donde no hubo química y fue dos años después que iniciaron una trelación, cuando el hombre comentó una foto de la chica en Snapchat. "Oh Dios mío que linda eres", le escribió.

Luego Angel le presentó a Tyler, a su amiga Sam, con quien estudió en la universidad. Los tres asistieron a un festival de música en 2019 y sus vidas dieron un vuelco.

"Nos encontrábamos disfrutando de la música y el momento. Enseguida, me bese en la boca con Sam", dijo Angel. Ese intercambio apasionado e instantáneo no incomodó a su novio, de acuerdo a su relato. "Ok, que fluya", pensó en voz alta Tyler, quien al parecer se sentía atraído por la otra joven. Lo mismo le sucedía a Sam con él.

Esa noche terminaron teniendo sexo y las cosas "progresaron desde ese entonces", manifestó Sam.

ALTIBAJOS EN LA RELACIÓN

Tras una semana de relación el trío se disolvió. "Lo intentamos", admitieron; sin embargo, Sam abandonó la casa que compartían.

En 2020, Tyler y Angel se casaron y Sam, quien seguía frecuentándolos de manera ocasional, fue la dama de honor de la boda.

A las semanas de haberse celebrado el matrimonio, los esposos y su amiga visitaban un zoológico vino la sorprendente propuesta.

"Estábamos en una cabina de fotos del zoo y Angel me preguntó: '¿Quieres ser nuestra novia?'. Cuando salimos del recinto, yo contesté: 'Mi respuesta es sí'", aseguró Sam. A partir de ahí, se mudó con el matrimonio a Memphis.

En la actualidad, los estadounidenses duermen en la misma cama, de dos plazas. "Necesitamos una más grande", afirmaron entre risas. Además, dieron a entender que no existen las "reglas" en su relación. En cambio, prefirieron hablar de ciertas "garantías" que sostienen.

"Somos un trío cerrado, la relación es exclusivamente entre los tres", comunicaron. "Cuando es la hora de tener sexo, nos consultamos entre nosotros quién tiene ganas en ese momento. Si hay alguien que no quiere, sale de la habitación y se pone a mirar la tele, limpia o realiza otra actividad. Es todo muy abierto", añadió Angel.

FAMILIA DIVIDIDA SOBRE ACEPTAR LA RELACIÓN

Los respectivos padres de cada uno aceptaron su relación. Sin embargo, otros miembros de sus familias desaprueban el trío. "No hablamos más con ellos", explicó Tyler.

Por otro lado, en las redes sociales, donde comparten contenido sobre su relación, suelen recibir mensajes de odio y burlas. "El poliamor nunca funciona", "espero con ansias el video en el cual anuncian su separación" y "las parejas existen por algo" son algunos de los comentarios que les envían. Aunque ellos hacen caso omiso. "Nos reímos al respecto", advirtió Tyler.