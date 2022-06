Se casó con un muñeco de trapo y desconcertó a todos al revelar que ahora tiene "un bebé"

Aunque para muchos el amor no tiene barreras, la historia de una mujer brasileña llegó al límite: se viralizó tras confirmar que se casó con un muñeco de trapo y ahora "tiene un bebé".

Marivone Rocha Moraes celebró su boda con "Marcelo", el pasado 27 de diciembre del 2021 en Río Paraínaba.

Su caso en aquel momento recorrió el mundo entero y ahora desconcertó nuevamente a los internautas con la llegada de su "hijo", un bebé de trapo al que le puso Marcelinho.

SE CASÓ CON UN MUÑECO DE TRAPO Y CONFESÓ QUE AHORA "TIENE UN HIJO"

Rocha, de 37 años, se desempeña como jornalera y bailarina. Debido a su polémica unión ganó notoriedad en las plataformas y confesó que su intención de casarse con un muñeco es visibilizar su demanda: conseguir una casa propia para sus dos hijos.

"Quiero ganarme una casa para mis hijos, para poderlos sacar adelante, por eso me casé con Marcelo", expresó. La ceremonia de su boda fue hecha con ayuda de sus amigos y familiares, quienes decoraron el lugar como un evento habitual.

Desde entonces, la mujer se volvió muy popular en la localidad, donde todos la conocen como Santinha. El muñeco de trapo es su compañero de baile, e incluso ganaron en el pasado un concurso de radio, reseñó Prensa Punto Fijo.

"Soy bailarina y no conseguía que nadie bailara conmigo. Llamé a mi mamá y le pedí que me hiciera un muñeco de trapo para bailar. Ella lo hizo y una amiga me sugirió que lo llamara Marcelo", contó.