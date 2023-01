Se ganó la lotería y su ex la llamó para pedirle dinero tras dejarla por su mejor amiga

Una mujer que se ganó más de 300.000 dólares en la lotería recibió una llamada inesperada de su ex, quien la abandonó por su mejor amiga, para pedirle dinero prestado.

El hecho ocurrió en Barranquilla, Colombia, después de que la mujer se llevó el "premio gordo" de unos $341.000, el pasado 16 de enero.

Según informan medios locales, la afortunada ganadora decidió apostar el doble en su juego y acertó a los números ganadores del sorteo de la lotería Caribeña.

Para esta afortunada mujer, la noticia parecía que le cambiaría la vida por completo. Había vivido un año de terror, luego de que su ex novio la abandonó para iniciar una relación con su mejor amiga.

SECUELAS EMOCIONALES Y ECONÓMICAS

La infidelidad de su ex no solo le dejó secuelas emocionales sino también económicas. La mujer atravesó por una grave crisis financiera que casi la hace perder su casa al no poder pagar la hipoteca. Pero este problema ha quedado resuelto gracias a su buena suerte.

Además, su hija tuvo que pausar por unos meses sus estudios universitarios; sin embargo, en próximos días los retomará ya que ahora tienen el dinero para poder costearlos.

La colombiana también reveló al portal Zona Cero, que después de mucho tiempo también logró superar la mala experiencia vivida con su ex y su mejor amiga.

LA LLAMADA INESPERADA

Sin embargo, la mujer recibió una llamada inesperada al día siguiente de ganarse la lotería. Fue su mismisimo ex quien la llamó a falicitarla por su premio, en un tono "un tanto coqueto" para luego preguntarle si podía hacerle un préstamo.

De inmediato, la mujer desestimó el pedido del hombre, al tiempo que le exigió que no volviera a contactarla.