Sobrevivieron al impacto de un rayo mientras navegaban en un bote ¡y todo quedó grabado! +VIDEO

Siete personas que se trasladaban a un torneo de pesca en Florida, Estados Unidos, el pasado 26 de junio, sobrevivieron al impacto de un rayo y todo quedó grabado.

Los ocupantes participaban en una competencia a 100 millas (160km) de Clearwater cuando su bote quedó atrapado en una tormenta eléctrica. La descarga alcanzó la embarcación y quedó maltrecha, reseñó EFE.

Afortunadamente, tuvieron tiempo de emitir una señal de emergencia que fue captada por la Guardia Costera. Un helicóptero MH-60 se trasladó a la zona y rescató "sanos y salvos" a dos hombres y cinco mujeres.

Los guardacostas compartieron el video del incidente en sus redes sociales. Capturaron el momento en el que el rayo impactó el bote y también cómo fueron subidos al helicóptero los afectados con ayuda de una cesta especial.

Según los expertos, ninguno de los tripulantes resultó herido de gravedad. Los trasladaron a una base aérea en Clearwater, cercana a Tampa, donde se encontraron con sus familiares, reseñó Telemundo.

Glenn Rumer, capitán del bote, se mostró sorprendido con lo ocurrió y afirmó que nunca antes experimentó algo parecido: "He pasado por tormentas. Han caído rayos a mi alrededor antes, pero nunca me había pasado algo como esto", comentó a NBC News.

Su hermana, Sherrie Kelley, compartió la postura y detalló que "había relámpagos a cada segundo". Agregó: "Solo había una forma de salir de eso y era a través de la tormenta".

El rayo golpeó el tangón, un palo largo que sale de la proa y se utiliza para pescar, haciéndolo estallar en pedazos: "Estaba en llamas cuando cayó", aseguró el capitán. "Los motores, la electricidad, todo se fundió. Estábamos completamente a oscuras en el agua".

Los hermanos concluyeron que nunca olvidarán ese viaje de pesca: "La madre naturaleza se salió con la suya", comentó la mujer. "Tuvimos la ayuda de Dios y él nos bendijo y estamos seguros en casa y nadie resultó herido", agradeció Rumer.

#BREAKING USCG Air Station Clearwater rescued 7 people after their boat was hit by lighting 100 mil offshore of #TampaBay. Everyone is ok & reunited w/ family & friends thanks to them activating their EPIRB. Read more @ https://t.co/sINUsheQ9t #EPIRB #lightningstrikes #USCG pic.twitter.com/08SCd6WKoq

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) June 26, 2022