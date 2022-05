Su esposo la engañó cuando estaba de viaje y ella vio todo por las cámaras de seguridad +VIDEO

Un hombre engañaba a su mujer cuando ella estaba de viaje, pero sin saber que ella veía todo por las cámaras de seguridad, ese es el sorprendente relato de Chelsea Boe, una militar que por rezones de trabajo debía dejar constantemente su hogar.

La historia la dio a conocer en la red social TikTok. Las imágenes rápidamente se viralizaron con más de 22 millones de reproducciones.

"Él trabaja en la armada, yo en la Fuerza Aérea. Ambos estábamos afuera de la ciudad por distintas misiones que tuvimos que cumplir en nuestros trabajos", dijo la mujer al comienzo de su historia.

"A él le tocó volver antes a casa y, como no tenía un vehículo, tuvo que pedir que alguien lo llevara a casa. Allí es donde apareció esta mujer desconocida", señaló la joven, quien explicó que ambos compartían la ubicación de sus teléfonos, ya que ellos viajaban seguido.

"Me di cuenta de que él estaba en casa. Fue por eso que revisé las cámaras de seguridad y lo vi todo", aclaró. "Empecé a llamarlo, pero no hubo respuesta. Lo veía en las cámaras cómo ignoraba mis llamados", agregó.

Al estar, completamente al tanto de lo que estaba ocurriendo gracias a las cámaras de seguridad, envió un contundente mensaje a la pareja: "Ey, espero que estén disfrutando de mi casa, mi cama, mi sofá, mi cocina y lo que sea". Su esposo y la desconocida mujer quedaron congelados.

Una mujer descubrió la infidelidad de su novio gracias a las cámaras de seguridad de la casa. La joven publicó el video en sus redes sociales y rápidamente se viralizó. Video cortesía. pic.twitter.com/MpusfZ0xU1 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 8, 2022



Esto último, explicó que pudo hacerlo, gracias a que el mencionado sistema de cámaras de seguridad tiene un equipo de audio incluido, por lo que pudo hablarles.

"Aparentemente, ella no sabía que él estaba de novio conmigo. Y ella estaba muy sorprendida de que una voz saliera del sistema de cámaras de seguridad", contó Chelsea, quien además reveló lo que conversó con su novio.

"Él finalmente me llamó. Pero no mostró emoción, ni remordimientos. Simplemente, atendió y me dijo": "¿Qué pasa?". Yo le contesté: "¿Podrías explicarme qué está pasando?". El hombre solo dijo: "Tienes las cámaras, ya viste todo, ya sabes".