"Tú cuida a tu marido": Peruana responde a la venezolana que causó revuelo en TikTok +VIDEO

Una venezolana causó revuelo luego de que indicara que las chilenas deben "cuidar a sus maridos", en medio de la ola de migrantes que llegan a ese país con la ilusión de construir un futuro.

Ante esto una mujer peruana se viralizó en las redes sociales al comentar que podría "enamorar" a un hombre venezolano con la gastronomía de ese país.

"Para la venezolana que anda diciendo que las chilenas cuiden a sus maridos. Tú cuida a tu marido porque viene la peruana y le hace su lomito saltado, su ají de gallina; su papita a la huancaína, su pollito a la brasa, su ceviche, su chicha morada y bórralo", expresó @lissethpatriciaar en un video publicado en TikTok.

#9Ago | "Para la venezolana que anda diciendo que las chilenas cuiden a sus marido, tú cuida a tu marido" una mujer de nacionalidad peruana se viralizó en redes sociales al comentar como podría "enamorar" a un venezolano pic.twitter.com/kUJOplrOkX — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 9, 2022

EL MENSAJE DE LA PERUANA A LA VENEZOLANA GENERA REACCIONES EN REDES

Como era de esperarse, la reacciones a su video no tardaron en llegar. En la publicación se pueden leer frases como: "Soy venezolana y se cocinar todo eso", acotó @BeyfranC.

"Conociendo a mi esposo de lambucio que es, sí se va con usted", dijo @Gheraldinevilla.

"Soy venezolana y no me molesta tu video me gusta que todas las mujeres sepamos que somos hermosas", expresó @Diosadelolimpo13.

"Ni que me den un millón de dólares, me quedo con mi venezolana", apuntó @ElBohemio.

"Llévate a mi marido chileno y de pasadita a mí", sostuvo @nataliavictoria.

Y es que el mensaje de la venezolana que desató todo esto ha resultado un chiste para muchas chilenas y una real ofensa para otras.

"Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas, les hacen sus arepitas, le dan su totonita y… boooórralo, jajaja. Suerte bebé", dijo la usuaria de TikTok @linabaez29.