Uso su vestido de novia para ser infiel un día antes de su boda y fue descubierta por un chat que publicó su amante

La historia de una mujer que fue infiel pocas horas antes de contraer nupcias se hizo viral en las redes sociales chinas, luego de que su amante hizo público un chat donde detalló la infidelidad.

Según reseñó el medio asiático South China Morning Post, la mujer, que solamente fue identificada por su apellido Wu, decidió ponerse su vestido de novia unas cuantas horas de su boda para darle un color especial a un encuentro íntimo pactado con su amante.

Con lo que no contaba la mujer es que su amante, el cual se hace llamar Xiaobailong (pequeño dragón blanco) en las redes sociales, publicó la historia de su encuentro íntimo en un chat, al que posteriormente tuvo acceso el novio de Wu, cuando un usuario de dicho chat lo hizo público en Internet.

En el chat fueron reveladas distintas conversaciones con mensajes sexuales explícitos en los que Wu y Xiaobailong hablaban de la forma en la que deseaban concretar el adulterio, en la víspera de la celebración de la boda.

Dos días antes del matrimonio la mujer infiel chateó con su amante. En la conversación, la chica le mandó fotos luciendo su vestido de novia y le envió la nueva dirección de su casa.

Tras estos mensajes, Xiaobailong le propuso a Wu tener relaciones al día siguiente, es decir, solo 24 horas antes de la boda. Wu estuvo de acuerdo.

No obstante, Xiaobailong parecía no estar conforme solamente con consumar la infidelidad, sino que además, puso sobre la mesa lo que él describió como una “idea valiente”. El hombre le pidió no usar protección anticonceptiva, y “dejar en manos de Dios, ver de quién estarás embarazada”.

A lo que la infiel respondió: “Dejémoslo en manos de Dios. No tengo miedo”.

EL AMANTE REDOBLÓ SU APUESTA

Pero la osadía de los amantes no terminó ahí, sino que Xiaobailong quiso redoblar aún más su apuesta y le propuso a Wu invitar a otro hombre a unirse a ellos. Para esto le pidió que usara su vestido de novia para hacer el trío.

Ante esta propuesta, la novia respondió: “Siento que soy mala porque también quiero esto” y aceptó la propuesta.

LA BODA SE LLEVÓ A CABO

Dos días después, la boda se llevó a cabo como estaba previsto. No obstante, Wu y su novio, ya habían registrado legalmente el matrimonio días antes de la ceremonia.

El chat de Xiaobailong y su conversación con Wu fue compartida por el amante después de que se concreto el matrimonio. Según reseñó El Diario NY.

No obstante, cuando salió a la luz, el esposo se enteró de todo y muy dolido, fue a denunciar el hecho a la policía. Luego procedió a solicitar el divorcio.

Además, exigió el pago de unos $28.000 dólares en compensación por los regalos de compromiso que entregó a la familia de la novia. También tuvo que someterse a un tratamiento psicológico al enterarse de la verdad.

Por su parte, se sabe que la novia dejó su ciudad para irse a refugiar a un sitio oculto. Esto ocurrió tras una lluvia de mensajes que recibió en contra por su descarada infidelidad.