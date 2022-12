VIDEO | La insultaron por pasear en París con la camiseta de Argentina pero se tomó su revancha

Enriqueta Rivas, ciudadana argentina que vive en París, mostró como los franceses la insultaron después que saliera a las calles con la camiseta albiceleste. Esto ocurrió después que Argentina derrotara a Francia en la final del Mundial de Qatar.

En un video que subió a su cuenta de TikTok, explicó lo que le dijeron los parisinos mientras caminaba. Tituló el material como "reacciones inesperadas de los franceses el domingo" y ya cuenta con más un millón de reproducciones y miles de respuestas.

“Camino por Francia con la remera puesta y ya llevo tres bardeadas”, relató Enriqueta. “Uno que me gritó ‘la vergüenza’. Otro que me gritó que si estoy perdida y otro que me gritó que me vaya de acá”, contó.

La mujer afirmó lo siguiente: “O sea, está bien. Estamos de visitante, pero no me parece que estemos en un momento para que te tiren caca”. Mientras grababa, unos franceses que iban por la otra acera le gritaron algunas cosas que ella no comentó, solo sonrió, aunque fue algo tenso.

Tras esto, miles le dejaron mensajes de apoyo en la publicación, al tiempo que se burlaban de los franceses. “Primero que nada, no le des pelota. Segundo, Francia”, bromeó una usuaria, haciendo alusión al subcampeonato francés.

Hubo muchos más chistes referentes a ese tema: “Primero, más respeto. Segundo, Francia”, escribió otra chica. “‘¿Estás perdida?’, ni que fueses un francés en la final del mundo”, agregó otro usuario.

REVANCHA

Sin embargo, tras el ataque verbal, Enriqueta tuvo su revancha y le tocó a ella burlarse. La joven subió otro video de ella con el audio "qué mirás bobo" de Messi y escribió: “Cuando en Francia me miran por usar la remera de Argentina”.

Sus seguidores le aplaudieron y le pidieron que hiciera otro video respondiéndoles a los franceses en la calle pero hablando en francés.

@enriquetarivas.ok Hoy lunes cuando caminaba con la remera de argentina 🇦🇷 en 📍Francia 🇫🇷 Somos CAMPEONES MUNDIAL ⭐️⭐️⭐️🇦🇷🇦🇷🇦🇷🏆🏆🏆! Anda palla!!!! ♬ ANDA PA ALLÁ - uriicarp9