Vigilante habló con "abuela fantasma", todo quedó grabado y no tardó en hacerse viral

Las historias de entes paranormales siempre dan de que hablar, sean escepticos o creyentes constantemente hay un debate sobre si existe realmente lo sobrenatural. Esta vez el sorprendido fue el vigilante de un edificio quien se habló con una supuesta abuelita, sin imaginarse que en realidad hablaba con un fantasma.

Las cámaras de seguridad revelaron lo insospechado, debido a que el hombre pudo verificar en el video que no estaba hablando con nadie.

La historia se presentó en Santa Marta, Colombia, cuando el vigilante en cuestión cumplía su jornada con su recorrido habitual.

Al llegar las 3 de la mañana, sucedió algo que dejó impactado al hombre, como a todos los que vieron el video del espeluznante encuentro.

En la filmación de las cámaras de vigilancia quedó registrado como él atiende lo que parece ser un llamado de la puerta principal. Según su punto de vista, una señora de la tercera edad le estaba pidiendo ayuda para poder entrar al edifico.

Sin embargo, no sabía la verdad detrás de ese oscuro encuentro. En las cámaras se ve al vigilante hablando y manteniendo una conversación, pero en el video se ve que no hay nadie junto a él. No se trataba de alguien de carne y hueso, sino la propia manifestación de un ente paranormal.