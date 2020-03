10 claves para continuar con el progreso en el gimnasio

Este lunes en tu Zona Fitness te contaremos sobre los diez puntos esenciales para seguir mejorando el progreso que logres en el gimnasio. Esto lo hacemos porque sabemos que a veces se llega a un punto donde uno se puede estancar, así que presta mucha atención.

La principal meta de asistir al gimnasio es la de sentirnos bien y saludables, y por supuesto vernos con la mejor de las figuras. Así que hay que mantenerse enfocados, y por ello con la información del portal Vitónica, te hablaremos sobre los 10 puntos cruciales para lograrlo.

Fijar metas realistas

Con la llegada del nuevo año se fijan las nuevas metas. Precisamente esas metas son las debemos tener en cuenta. No está mal fijarlas, pero deben ser ante todo realistas y con posibilidades de consecución.

La actividad que llevemos a cabo nos tiene que agradar

Siempre la actividad que vamos a seleccionar tiene que ser una que se adapte a nuestros gustos. De nada nos servirá obligarnos a correr si lo que nos gusta es bailar por ejemplo.

Variar las rutinas para conseguir mejores resultados

Como siempre se ha dicho, «en la variedad está el gusto». Por este motivo es importante no solo varias las rutinas de forma habitual, si no que será aconsejable la consecución de diferentes tipos de entrenamiento o actividad.

Realización correcta de los ejercicios en cada set

Conocer los diferentes movimientos y rutinas será lo adecuado. Para ello es necesario que cuidemos la postura en cada ejercicio y sepamos qué grupo muscular vamos a trabajar, para así concentrarnos en el grupo en cuestión y así mejorar los resultados.

El tiempo de los entrenamientos no debe ser nunca excesivo

En este caso menos es más, es decir, no debemos vernos inmersos en rutinas draconianas interminables. No debemos olvidar que no somos máquinas y que nuestros músculos pueden resentirse con un exceso de entrenamiento.

La importancia del descanso para seguir evolucionando

Como hemos dicho anteriormente, nunca hay que sobreentrenar los músculos. Siempre debe rondar la idea de que la constancia es esencial en el deporte, y no se puede conseguir todo en un solo día, ni tampoco en un periodo corto de tiempo.

Los estiramientos como forma de recuperarnos rápidamente de los entrenamientos

Siempre es importante que reservemos unos minutos después de entrenar para estirar, ya que de este modo contribuiremos a relajar los músculos y conseguir así aumentar el riego sanguíneo en los mismos.

Llegar siempre al máximo de nuestras posibilidades a la hora de entrenar

No debemos sobrepasarnos, pero tampoco quedarnos cortos. Para ello podemos contar con la ayuda del compañero/a de entrenamiento que nos ayudará a llevarnos al máximo en cada jornada.

La alimentación, uno de los pilares esenciales en la evolución muscular

Este punto es uno de los más importantes en la consecución de resultados. Al entrenar los músculos el estrés que generamos en ellos reclamará más cantidad de nutrientes para su recuperación.