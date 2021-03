10 curiosidades de una de las mentes más brillantes del mundo, la 7 te dejará impactado

Con información de Muy Interesante, el 14 de marzo de 2018 fallecía Stephen Hawking, uno de los científicos más relevantes de nuestra historia reciente, probablemente el último científico vivo hasta entonces que podía medirse con genios de la talla de Albert Einstein. El cosmólogo realizó importantísimas contribuciones teóricas sobre los agujeros negros, como la radiación Hawking; plasmó la hipótesis de que el tiempo tuvo su origen en el Big Bang y se acercó a plantear, por primera vez antes que nadie, una ‘teoría del todo’, tratando de unificar la Relatividad y la Cuántica.

Su gran labor modificó para siempre la comprensión que tenemos de la física del universo. En el aniversario de su fallecimiento, repasamos diez curiosidades sobre su vida.

1. Nació 300 años después de la muerte de Galileo

Concretamente, el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Quería estudiar Matemáticas, pero no estaban disponibles en el University College, así que acabó estudiando Física.

2. Fue diagnosticado de ELA a los 22 años

El diagnóstico de su enfermedad se produjo en 1963, cuando resbaló y cayó durante una sesión de patinaje. Al presentar los primeros problemas de movilidad, los médicos le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le marcaría el resto de su vida.

3. Su tesis ahora es de dominio público

Se titula Propiedades de Universos en Expansión, que presentó en el Trinity College a los 24 años. Finalmente en octubre de 2017 (curiosamente, poco antes de su muerte) se hizo pública en un documento de 119 páginas que ahora cualquiera puede consultar.

4. Perdió la voz por una traqueotomía

En 1985, padeció una neumonía que se complicó por su enfermedad, por lo cual tuvo que ser intervenido con una traqueotomía (perforación de la tráquea con el fin de que pase el aire a los conductos respiratorios). Tras la operación, el profesor Hawking perdió la voz definitivamente. Ello no impidió que continuara con su extensa labor, no obstante. Desde 1997, su sistema de comunicación, ‘the computer’, se basó en un ordenador proporcionado por Intel Corporation.

5. Trató de elaborar la ‘teoría del todo’

Entre sus contribuciones, destaca la del origen del tiempo en el Big Bang: en 1970, junto a Roger Penrose, demostró que la Teoría General de la Relatividad de Einstein implicaba que el espacio y el tiempo tendrían un comienzo en el Big Bang, lo cual les llevó a pensar que era necesario unificar la Teoría de la Relatividad con la Cuántica; es decir, hallar una ‘teoría del todo’.

Lo más parecido a la teoría del todo que logró Hawking fue la Teoría M, que establece que existen 11 dimensiones del espacio-tiempo, y que resolvería los puntos débiles de la teoría de cuerdas.

6. Nunca recibió un Nobel

Muchas personas se sorprenden de que uno de los científicos más relevantes de la historia reciente no posea un Nobel. El motivo de esto es que los estudios de Hawking pertenecen a disciplinas teóricas, por lo que no podían ser observables ni comprobables, como ocurrió con su teoría de la radiación de Hawking de 1975, según la cual los agujeros negros no eran completamente negros, sino que emiten fotones, neutrinos y partículas masivas.

7. Celebró una fiesta para viajeros del tiempo... a la que no acudió nadie

El 28 de junio de 2009 a las 12:00, en un elegante salón de la Universidad de Cambridge, el profesor Stephen Hawking esperaba con bebidas, globos y con una pancarta en la que se podía leer ‘Welcome, time travelers’ ('bienvenidos, viajeros del tiempo'). Hawking envió las invitaciones una vez la fiesta hubo terminado. De ser posibles los viajes en el tiempo, esos viajeros deberían haber podido acudir a la cita; pero nadie apareció.

En realidad, Hawking ya había predicho que los viajes en el tiempo no eran posibles. Aquella fiesta fue una original broma, que pretendía, precisamente, demostrar que nadie vendría.

8. Falleció el mismo día del nacimiento de Albert Einstein, y el Día Mundial de las matemáticas

El azar es oportuno en ocasiones. Resulta que, no solo Hawking nació exactamente 300 años después de la muerte de Galileo, sino que, además, la fecha de su muerte coincidió con la del nacimiento de Albert Einstein, otro de los grandes científicos de la historia reciente, y tal vez el único que podía rivalizar con su relevancia. El 14 de marzo, además, es el Mundial de las Matemáticas y el Día Mundial del Número Pi.

9. Fue una estrella de televisión

Stephen Hawking era también divulgador, y no solo escribió varios libros, sino que también participó en varios programas de televisión para colaborar con la difusión de la ciencia, como la serie documental Into the Universe with Stephen Hawking. También hizo su aparición estelar en series de culto, como Star Trek, The Simpsons, o The Big Bang Theory.

10. Murió sin cumplir su sueño de viajar al espacio

El gran sueño del profesor Hawking era viajar al espacio. De hecho, en sus últimos años de vida, realizó varias advertencias a la humanidad, acerca de la necesidad de abandonar el planeta Tierra para pervivir como especie. No fue al espacio, pero sí logró volar en gravedad cero a la edad de 65.

Fuente: MuyInteresante