43 amarres de amor que prometen ser rápidos y efectivos

Desde hace mucho tiempo, los amarres de amor se han ido convirtiendo en una costumbre que va de generación en generación. En la antigüedad era costumbre que las personas utilizaran hechizos para enamorar a la persona deseada, así como conquistar parejas.

Los orígenes de los amarres de amor se remontan a los inicios de la santería, con rituales poderosos y ancestrales que pueden ser muy dañinos si no caen en buenas manos, según información de El Mundo del Misterio.

En este sentido, es necesario cuidar mucho la forma de hacerlo, seguir las instrucciones y si desea profundizar sus resultados buscar personas expertas en amarres para enamorar y así lograr los resultados esperados.

Elección de la persona correcta

Lo primero que debes tener claro antes de iniciar tus amarres caseros de amor es que debes haber elegido a la persona correcta. Esto quiere decir que te asegures de que esa persona no tiene hacia ti ningún sentimiento negativo como: odio, rencor, envidia o rabia, ya que estos hechizos que aprenderás aquí son de magia blanca y no serán muy efectivos.

Entonces vamos a mostrarte a continuación estos 43 amarres de amor caseros efectivos y muy poderosos para que llegue el amor a tu vida:

¿Qué hacer para llamar al amor?

Ponga los pétalos de 3 claveles, una roja, una amarilla y una blanca en una fuente. Cúbrelos con agua de perfume. Añade 3 cucharas de sal de mar y de miel, toma un baño con esta mezcla encendiendo 3 velas rojas y visualizando como el amor entra en tu vida.

Para atraer al amor no correspondido

Necesitarás una caja, una hoja rosa, y un listón blanco, en la hoja rosa pon el nombre del chavo con los apellidos, enrolla la hoja y amárrala con el listón, ponla dentro de la caja junto con un puño de azúcar y ponla debajo de cama.

Para el amor de tu vida

Cortar la parte del puente de la pantaleta ya usada por la mujer escribir con tinta roja el nombre de él y ella poner esto en un frasco de miel con polvos de abrecamino, yo puedo más que tú y jala jala, esto se pone frente a una imagen de oshun (virgen de la caridad del cobre) y se le prende una vela amarilla rezando 5 padres nuestros durante 5 días es súper efectivo inténtalo.

Para que nadie les haga daño

Se toma un papel blanco se escribe el nombre y apellidos de la persona amada justo encima el tuyo, igualmente nombre y apellidos se ponen en un vaso sumergido en aceite y se guarda en un sitio que nadie lo pueda ver y te olvidas de él. Con esto se consigue que si alguna persona quiere hacerlos daño no pueda.

Amarre de amor efectivo

Cinco velas amarillas, miel, precipitado rojo, aceite amansa guapo, aceite vente conmigo, aceite amar o matrimonio. Se mezclan los ingredientes de la parte inferior a la parte superior de la vela, cuando se va a poner el precipitado rojo se debe de poner alguna protección en las manos, las velas se ponen al tiempo y se les ofrece a OSHÚN la diosa del amor y la fertilidad.

Para una noche de pasión

Necesitas un anillo que puedas llevar en el dedo pequeño de tu mano izquierda, una vela roja, aceite de vainilla, 3 ramitas de canela, una botella de vino tinto y dessous de color rojo. Primero tienes que cargar con energía el anillo.

Limpiarlo bajo agua corriente unos minutos. Así quitas la energía negativa. Después vete a la naturaleza (jardín). Pon el anillo en tu mano y pide a la diosa luna que cargue el anillo. Guarda el anillo bajo de tu almohada.

El día de tu cita, empieza la preparación abriendo el vino y mételo en una garrafa añadiendo las ramas de canela y el anillo. Toma un baño encendiendo la vela roja. Añada al agua aceite de vainilla. Imagínate tu noche con tu amante, quita la canela y el anillo del vino y pon el anillo en tu mano. Ofrece el vino a tu amante y encienda la vela cuando haces el amor.

Atraer a una persona a tu vida

Se coge una patata y se corta por la mitad, se escribe el nuestro nombre completo en un lado y el de la otra persona en el otro, luego se unen ambas partes con 7 alfileres negros y se dice la frase: “Yo te conjuro (nombre completo de la otra persona) por la luz de Lillith la luna negra, que vengas a mí y me quieras, que tu corazón me pertenezca, que no tengas descanso y siempre pienses en mí (nuestro nombre completo) hasta que vengas, que en los siete mares se hunda el amor que ahora tengas, que Lillith te traiga y seas mío hasta que mueras”.

Después se entierra la patata en una playa u orilla de un río. (Surtirá efecto cuando la patata se pudra).

Que él/ella te haga caso ciegamente

Necesitas un limón, alfileres con cabeza redonda y una caja. Te vas a tu cuarto y con tranquilidad coges el limón y un alfiler, lo clavas lentamente mientras dices en voz alta el nombre de la persona en cuestión, clava más alfileres siguiendo el mismo procedimiento dejando siempre entre un alfiler y otro un mínimo de 2cm.

Cuando no te quede más sitio para poner los alfileres separados, metes el limón en la caja y lo pones en un sitio que no entre la luz y donde no lo vayas a tocar, lo dejas una semana y él o ella te empezará a hacer más caso y empezar a atraerse por ti. Recuerda no lo toques antes de una semana.

Para atraer al hombre que te gusta

Necesitas un pañuelo, una vela roja, una foto del hombre que te gusta, un papel rojo y de preferencia un papel blando. Tienes que poner el nombre de él y el tuyo lo doblas bien y lo enredas en un pañuelo, lo escondes bien en tu cajón de tu ropa, luego prendes la vela y luego vas quemando la foto de él.

Hechizo para ligar

Necesitas una hoja de menta, pétalos de rosa, dos gotas de limón y agua cargada con energía lunar (para conseguir esto último llena un recipiente transparente con agua y déjalo al aire libre durante dos noches de luna llena) después mezcla todos los ingredientes y usa el líquido como perfume.

Endulzar una persona amada

Cinta de papel blanco, miel, una copa, escribir el nombre completo de la persona amada, y el suyo 7 veces de izquierda a derecha, luego colocarla dentro de la copa y rociar con miel, hasta que quede totalmente cubierto el papel y decir: "con esta miel te endulzo y me endulzo y que entre nosotros reine la paz y el amor, luego colocar en un lugar que no se vea".

Para que te haga caso

Necesitas escribir el nombre de la persona y luego el tuyo en una hoja roja ponla debajo de tu almohada una semana y la persona te hará caso.

Para que se enamore de ti

En un cigarro escribe su nombre completo, luego debajo el tuyo, después escribe su fecha de nacimiento, luego la tuya y seguidamente el tuyo, agarra un alfiler y entiérralo por el filtro, fúmatelo pensando en él, y guarda las cenizas en filtro con el alfiler, colocarlas debajo de la cabecera la primera noche y al otro día ponerlo en tu zapato del pie izquierdo durante 3 días… excelentes resultados.

Para enamorar a conocidos

Vengan a mí, brujas y duendes, que no se vean pero que estén presentes, que entren aquí sin que nadie se entere, no rompan paredes, ni puertas, ni ventanas, si no que las atraviesen, si notamos una ligera brisa y un escalofrío, es que en la estancia ya están presentes los entes invocados, y podemos continuar con el conjuro. Que (decir nombre de la persona amada) se enamore de (decir propio nombre) que venga hasta mí como un cordero, como lobo hambriento busque mi amor, que camine hacia mí y no a otro dueño. Os lo ordeno que me traigáis a (repetir nombre) enamorado y tierno, lleno de amor como en mis sueños.

Magia blanca rituales de amor

Una veladora blanca de vidrio, canela molida (que sea original), azúcar, perfume personal, primero pon le el nombre del chavo a la veladora con tu dedo índice completo. Luego hazle 3 huecos en forma de pirámide y agrégale azúcar canela y perfume, lo sierras y rezaras por varias veces esta oración. Aplaudiendo o chasqueando los dedos y golpeando con el pie derecho. Rezarás esto: espíritu de barba roja caporal de lo prohibido quiero que (nombre de amado) me quiera, que esté vencido conmigo, no podrá estar ni parado ni acostado ni con mujer u hombre, hablar porque desearás estar conmigo que soy di tu nombre completo y tienes que venir en menos de tres horas porque yo soy quien te lo manda y te lo ordena amen.

Conjuro de lujuria

Con tus ojos al acecho vuela por los cielos, busca entre los hombres y tráeme a… (Recitar el nombre del otro), lleno de lujuria, y pasión hasta mi lecho.

Para recuperar la pasión intima del ser amado

(nombre de la persona) Ven no temas, que tu alma vuelva, que tus pies te traigan hasta mi vera, que soy yo… (Decir propio nombre) quién te espera, entra de nuevo a mi vida siempre ha estado la puerta abierta, que corras como galgo y saltes como fiera, que pienses siempre en mí, en mis besos y en todo el amor que a mi lado te espera.

Para evitar las continuas broncas con tu amor

Para evitar las continuas broncas con tu amor Que (decir el nombre del ser amado…) se calme, se apacigüe y se tornen palabras de amor, lo que hable, que no vuelva la furia a su mente y que me ame. Amén.

Para que te ame una mujer

Para que te ame una mujer Procúrese obtener de la joven que se pretenda enamorar un cabello largo; hágase con el tres nudos, pronunciando al hacer el primer nudo: Astaroth, haz que me quiera; al segundo nudo: Sheva haz que me quiera, y al tercer nudo dirás: Tú serás mía por lo que quieren Astaroth y Sheva. Luego te arrancaras un cabello y unirás los extremos de este con los extremos del cabello de la joven; colócate este aro que acabas de formar en el brazo izquierdo; y cuando tengas ocasión de tomar a tu elegida, hazlo con la mano izquierda, procurando que tus manos toquen la piel suya, y no en sus ropas. En el acto de tocarla deberás decir mentalmente: Ya eres mía! Puedes entonces requebrarla de amores y en pocos días serás, dueño de su corazón. Este secreto es de los más fáciles de ejecutar y los resultados son infalibles, si el amante pone mucha pasión en todos sus detalles. Esta receta esta sacada del famoso libro Prostum.

Para que te ame un hombre

Procura, amable amiga, obtener de tu galán un objeto que haya llevado mucho tiempo encima, como un pañuelo, una corbata, una cigarrera, un cortaplumas, etc. Cuando lo tengas en tu poder harás lo siguiente: Por la noche al acostarte, colócate el objeto en el centro de los pechos, piensa intensamente en tu amado hasta que te duermas. Esto lo harás por lo menos, nueve noches seguidas. Luego tomaras una parte pequeña del objeto con el cual has dormido y lo quemaras en un viernes, al salir el sol. Guarda las cenizas, y cuando tengas ocasión procura hacerlas deslizar en su cuerpo, es decir que se pongan en contacto con la piel del hombre que se desea. Si esto no fuera posible, procura hacerlas tocas cuando os deis la mano.

Para que piense solamente en ti

Tome una prenda íntima de él/ella y otra suya. Únalas firmemente con un hilo de coser dorado. – En un recipiente vierta agua de lluvia con tres chorritos de miel y coloque allí las prendas. Déjelas durante un día. Luego retírelas y diga: Ato tus sentimientos a mis sentimientos, ato tu corazón a mi corazón, ato tu deseo a mi deseo, ato tu vida a mi vida. Te amarro desde hoy hasta el final de mis días. – Colóquelas tres días al sol y tres noches bajo la luz de la Luna. Arroje el agua por el sanitario. Descosa la prenda y use la suya cada vez que estén juntos.

Amarre de la pasión

Este amarre se realizará la primera semana del mes, comenzando un lunes y utilizando nueve velas rojas, una por día. – Inscriba en la cera el nombre de la persona a hechizar. Úntela con aceite de almendras para desatar vibraciones amorosas. – Encienda la llama y pronuncie: Ven a mí (diga el nombre) y encadénate a este llamado. Siente el fuego de la pasión y la llama divina que de tu amor se origina. Hago que unas tu pensamiento con el mío para que juntos sigamos en mismo camino. – Deje que la vela se consuma. Acumule los restos en una bolsita y al completar los nueve días, arrójelos en la puerta de su enamorado/a o a los pies de su cama. Desde el momento que los toque quedara amarrado.

Saquillos de amor

Cuatro parte de pétalos de rosa, una parte de cáscara de naranja, media parte de pétalos de clavel, una pizca de Baby’s Breath. Utilice un paño rosado para el saquito y llévelo consigo; para impregnar su ropa con el aroma y atraer el amor. Saquito para el amor 1 Tres partes de lavanda, dos partes de pétalos de rosa y una parte de raíz de iris. Llévelo consigo para atraer el amor. Saquito para el amor 2 Tres partes de pétalos de rosa, dos partes de flores de naranja, una parte de flores de jazmín y una parte de flores de gardenia. Utilice un saquito de color rosado. Para los recién casados Prepare una bolsita de color blanco y llenarla de laurel (tres ó cinco hojas), canela (dos palitos)y vainilla en polvo. Colocar la bolsita en las almohadas. Sirven para mantener el amor en paz y armonía, reconcilia los opuestos y transforma en positividad. Incienso de jazmín y por supuesto flores rojas para adornar su habitación y estimular su relación.

Baños de amor

Baño para atraer el amor: tres partes de pétalos de rosa, una parte de jengibre, y esencia de lavanda. Mezcle esto si desea atraer el amor a su vida, visualícese, como alguien cariñoso y en armonía; en busca de algo similar.

Para encontrar amor: 3 rosas amarillas, 5 granos de maíz, una cucharada de miel, 5 clavos de especie, 5 rajitas de canela. Esencias de: amor, atractivo, sígueme los pasos, llamadera y triunfo. Las rosas, el maíz, los clavos de especie y la canela se hierven en un recipiente con agua por media hora, luego se deja enfriar y se liga con las esencias y la miel.

Después del baño se enjuagará con este preparado por 5 días, dando las gracias a Ochún, encendiéndole una vela de color amarillo, y dándole las gracias por la protección del amor. Baño de amor de venus Hervir siete palos de canela con trece clavos. Luego, añadirles las esencias de Ámbar, Venus y Afrodita. Hacerse tres baños seguidos ofrecidos a la diosa Venus por el atractivo y el amor conseguido. Ofertarle una vela roja e incienso de jazmín.

Para que sienta pasión por ti

Tiene que tener 6 manzanas, 6 clavos de olor, agua mineral, vino dulce, 6 papeles con el nombre del amado. Entonces ahogas las manzanas, le colocas los papeles con el nombre escrito a cada manzana, les colocas un clavo de olor a cada una, agua mineral y vino y se lo ofrece a “XANGO”, quien es un dios gitano.

Atraer amor con la Luna

En luna llena, durante la mañana, sentarse fuera de la casa y morder lentamente una manzana, preferiblemente bien roja, y concentrándose en el poder lunar que le traiga el compañero perfecto.

Ideal en armonía para compañía, se hace en varias lunas llenas, a mí me ha resultado, por supuesto tiene que concentrarse en el deseo y en armonía con el universo, para que no le llegue hombre casado, con hijos, o con engaños.

Para que la suegra te acepte

El día de su cumpleaños apenas salga el sol recita con una rosa en tus manos lo siguiente: "al amanecer de este día que la sonrisa caiga sobre (decir el nombre de la suegra) y nunca más se vaya". Luego entregarle la rosa a tu suegra, te aseguro que funciona.

Para que tu relación funcione

Cuando el chico vaya a tu casa haz que beba un jugo con estos ingredientes: manzana triturada, un poco de tu saliva; agrégale miel para que se vuelva más dulce contigo. Así todo será un éxito.

Para que nunca te deje

Si quieres que la intimidad con tu pareja sean cada vez más pasionales y satisfactorias utiliza el conjuro del lecho de amor. Un viernes por la tarde sobre un paño rosa, coloca una vela roja ungida con aroma de almizcle en la que habrás escrito tu nombre y el suyo entrelazados.

Al lado de la vela coloca nueve cabellos tuyos, junto con una prenda íntima suya. Deja que la vela se consuma y envuelve los restos de cera junto con los cabellos y su prenda en una bolsa amuleto. Coloca esta bolsa bajo tu colchón y espera los extraordinarios resultados.

Invocación a los dioses del amor

Esta invocación te ayudará a triunfar en el amor y todos sus ámbitos. Un viernes enciende siete velas rojas y a su lado coloca una botella con agua de azahar, una foto tuya y cinco pétalos de rosa. Con un cuarzo rosa en tu mano izquierda recita la invocación: “Divino Adonis, hermosa afrodita, dulce Venus escuchen mi petición. Me hagan triunfar en la amistad y el amor. Sean míos el fuego y la pasión. Con el corazón encendido del fuego y el calor, os doy gracias a todos Divinos Dioses del Amor. Que así sea.

Para que se olvide de ti

Tu intención no es herirle, pero ya has dejado claro a esa persona que no quieres tener amor con ella. Para ello realiza el siguiente hechizo. Envuelve una rosa roja recién recogida en un papel reciclado. Quémalo mientras a tu lado arde una rama de canela. Di lo siguiente ”que tu amor se marchite por mí, al igual que esta flor queda en cenizas”.

Amarre de amor con tabacos

1 tarro de leche vacío con tapa, 33 cigarros, esencia de ven a mí, amansador, abre camino, amor, yo puedo tu no, dominio, lazo de amor, orine de la persona que va a realizar el hechizo, 33 flores de manzanilla, 6 fotos de él, y 6 tuyas en blanco y negro, cinta roja y 10 velas rojas.

Conjurar los cigarros con la siguiente oración: hoja de tabaco que en humo te conviertes por la virtud que tienes y la que yo te confiero quiero que te penetres en el cuerpo, mente, alma, corazón, cinco sentidos y espíritu de (aquí se dice el nombre de la persona a quien se le va a hacer el trabajo), para que solo viva pensando en mí y que venga, que venga y que nadie lo detenga, que corra y que corra que nadie lo socarra tienes que venir a las plantas de mis pies (se dice en nombre de él o ella) manso como un cordero o como un chivo, vencido rendido humillado y arrastrado a las plantas de mis pies que así sea así será. Luego prender uno por uno y fumarlo luego se ponen las esencias y también se agrega las 6 fotos de él y las 6 suyas envueltas en la cinta roja y hacerle tres nudos (las fotos deben de estar de frente a frente)meterlas al tarro y ponerle el orine eso se calienta dos veces por semana; recuerden los cigarros se debe fumar dos veces por semanas de tres en tres con la misma oración. Solo se calientan los días martes y viernes a las 12 de la tarde o a las 6 de la tarde.

Hechizo de las uñas

Con una lima de uña, te limas las uñas de cada dedo, pensando en la persona que te gusta, luego esos polvitos de tu uña, se lo das de beber a esa persona, y pronto verás sus resultados. Repite tres veces estas palabras cuando él lo beba: "serás mío, serás mío, serás mío".

Hechizo de limpieza para el amor

Los resultados son verdaderamente maravillosos y se utiliza para limpiar a una persona cercana a nosotros de la magia negra: Busca una foto de la persona a quien desees limpiar, una bolsa o guante de plástico, un huevo, un limón, una piedra de alumbre, tres ramas de perejil, dos claveles rojos, una pantaleta tuya, y dos claveles blancos.

De acuerdo con el orden de los ingredientes se inicia el “tratamiento mágico", el cual durará 7 días. Usa la bolsa de plástico o guante para no cargar tu aura con el mal. Con el huevo sobre la foto de la persona haz cruces en tanto afirma: “Yo corto, destruyo el mal practicado en tu contra…desde este momento se anula cualquier brujería lanzada en tu contra. Inicia esto en luna menguante.

Para que aparezca un viejo amor

Para lograr que cobren realidad los deseos hay que escribirlos en papel blanco con tinta azul y sellarlos con cera roja. Elegir cualquier día de la semana, durante la mañana, luego debes de tener listo papel, lápiz, y una vela roja encima de una mesa, después debes de tomar asiento en forma muy relajada y concentrada en tu propósito, escribes en el papel blanco el deseo y el nombre completo y fecha de nacimiento del ser amado.

Concentrándose en él, doblas el papel en 4, de modo que queden las cuatro puntas muy unidas para derramar sobre en ellas la cera roja, guardar este hechizo en un cajón de madera. La aparición puede resultar una llamada telefónica o en sueños.

Magia Gitana

Consigue un bulbo de tulipán y plántalo directamente en la tierra o en una maceta. Mientras lo plantas pronuncia 7 veces el nombre de la persona amada. Debes darle a esta planta todos los cuidados necesarios para que crezca sana y fuerte. Todos los días acércate al tulipán y di 7 veces la siguiente frase: “le di mi corazón a mi amado (pronuncia su nombre) que el de él sea mío también”. Mientras crezca la flor, crecerá el amor fuerte, intenso y duradero.

Para ahuyentar celos

Necesitas 1 metro de listón rosa de 2 cm de ancho y 1 metro de listón azul, amárralos 7 veces, repitiendo continuamente el siguiente conjuro: “Amor mío, sabes lo mucho que yo te amo, no dudes más de mi amor y sigue por siempre a mi lado". Déjalos atados por una semana y verás resultados.

El ritual del acercamiento

Para atraer al hombre de tus sueños escribe su nombre en el cuerpo de una vela rosa. Sobre ese nombre escrito, coloca el tuyo de manera que queden entrelazados. Impregna la vela con un poco de aroma de almizcle, un poco de azúcar y canela.

Coloca la vela en una taza de barro, enciéndala con cerillas de madera y di. ”Que (nombre). Repare en mí. Que se acerque ya. Que se quede en mí. Que el fuego nos ate. Que el amor sea inevitable”.

Deja que se consuma y guarda los restos en una bolsa de plástico que esconderás cerca de su casa. Mejor si es en su jardín, rellano o su propio hogar.

Conjuro para enamorar

Córtate un mechón de pelo y envuélvelo en una hoja de laurel. Mételo en el congelador durante 7 días con una moneda de poco tamaño. Al pasar los 7 días coja la hoja de laurel y ¡Cómala! Ya sé que no se lo creerán pero yo he encontrado el amor así, se que no lo intentaran pero bueno.

Hechizo para endulzarlo

Toma azúcar, una cinta roja y un trozo de tela roja, escribe en un trozo de papel el nombre del chico a quien quieres, haz como especie de una bolsita con el trozo de tela, introduce allí el nombre del chico doblado junto con el azúcar y ciérrala con la cinta roja. Cárgala siempre en tu bolso.

Para que regrese a ti

Escribir en una hoja blanca su primer nombre, quemar la hoja con el fuego de una vela roja a las 10 de la noche un sábado, hacer eso mientras repites: asiadem teodorum mireh neo mío. Si tiene tu número te llamará si no lo tiene en el momento que te vea sabrá que te amará por siempre.

Para que te ame siempre

Cuando estés con el periodo, coge unas gotas de tu sangre y agregarlas en una bebida oscura. Sin que se de cuenta, dásela a beber a la persona que quieres que te ame para siempre, y que se la tome toda, esa persona te amará para siempre, pero no te pases con la sangre porque se podría volver loco/a.