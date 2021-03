6 claves para avivar el sexo en una pareja

Clarín indica: Hola, lo primero que quiero decir es que quiero mucho a mi mujer, la adoro y me encanta, pero no consigo que haya deseo entre nosotros. La sexualidad, después de 11 años juntos, pasó a ser la última cosas que toca hacer y además de este modo, como una tarea más. Noto que no hay pasión, que hay distanciamiento, y me preocupa porque cada vez estamos más tensos y más aislados el uno del otro. Creo que funcionamos muy bien como pareja, como equipo, pero este punto del sexo no consigo resolverlo. Lo he comentado pero ella tampoco quiere hablar demasiado de ello, evita un poco el tema, y ya no sé qué hacer. Agradecería muchísimo un consejo que me de un camino por el que seguir. Millones de gracias.

Este tema es uno de los más recurrentes en consulta, cómo conseguir mantener la “llama” en una relación estable. Tenemos asociados los inicios de la relación con una sexualidad insaciable, donde el deseo y las ganas siempre están en primera fila. Pero si preguntamos por la pareja estable, la mayor parte de la sociedad tiene asumida la idea de que no tiene cabida una gran cantidad de deseo, parece que se tenga que aceptar, que “es lo que hay”, que estabilidad va de la mano de monotonía, aburrimiento y poco sexo. Por supuesto, los inicios son el extremo de la pasión en la mayoría de los casos, pero quizás debemos tener más presente el papel activo que tiene cada uno de los miembros respecto el deseo y la sexualidad. Paso a paso: claves para avivar el sexo en una pareja estable 1. Reflexionar: ¿Cómo actuás vos en pareja? Por ende, como primer paso te animo a hacer una reflexión sobre cómo actúas en pareja. Si uno mismo no tiene la consciencia que la pareja es un esfuerzo diario, el deseo y la relación se irán apagando progresivamente. El deseo es como la batería de un auto, si éste no se enciende, no se pone carburante y se utiliza, al final la batería dejará de funcionar y no se podrá cargar, llegando entonces a que el deseo desaparecerá por completo. Así que el punto de partida es el esfuerzo positivo y la dedicación hacia la relación. Y no hablo de un día ni de dos, sino de día tras día, sin descanso. 2. Esforzarse en positivo Quizás te preguntás qué significa esfuerzo positivo. Uso este concepto para exponer la idea de que un esfuerzo no tiene por qué ser una obligación o algo pesado. Seguro que fuiste de viaje, tuviste que poner la alarma a las 5 de la mañana, lo que parece que sea un esfuerzo, pero fue algo positivo para vos porque te ibas de vacaciones a pasarla bien. Una vez ya tenemos esta idea, el siguiente paso es analizar qué tipo de actitudes y conductas tenés dentro de la relación. Hay algunas que sumarán en el vaso del deseo y otras que lo irán vaciando. Normalmente solo nos fijamos en lo positivo que aportamos, pero muchas veces puede ser muy interesante y más positivo reducir lo negativo. 3. Sorprender Para sumar en positivo lo primero es entender cómo funciona el deseo. Es la antítesis de la estabilidad, la seguridad, la monotonía, etcétera. Por lo tanto, se trata de buscar la novedad, la sorpresa, la ilusión… Cada persona es un mundo y cada relación también, por tanto, pensá en cómo sorprender a tu pareja e ir consiguiendo de tanto en tanto esos espacios y experiencias de novedad y chispa. 4. Evitar discusiones Analizá qué actitudes destruyen tanto el buen ambiente de la pareja como la idea e imagen que tu pareja puede tener de vos. Si hay tensión, discusiones, mala comunicación, mucho estrés, pocos espacios de calidad, etcétera, será imposible que se pueda generar deseo, intimidad o sexualidad. 5. Cuidar la imagen Ni tampoco será posible si proyectamos una imagen desaliñada, poco cuidada, una actitud apática y apagada… La admiración hacia el otro tiene un papel muy importante dentro del deseo. 6. Dar placer Y, por último, y no menos importante, el encuentro íntimo debe vivirse con bienestar y placer. Si la experiencia es negativa comportará que no apetezca vivirlo de nuevo y reducirá las ganas de repetir. En este punto es esencial hablar y conocer los gustos del otro, encontrar una sexualidad donde ambos disfruten. Si después de todo lo expuesto sentís que es muy complejo, que querés resolver o mejorar la sexualidad de tu relación pero no sabés cómo hacerlo, no olvides que existe la figura del sexólogo, el psicólogo especialista tiene la función de ayudar a mejorar y conectar la pareja. Tenemos que romper los estigmas asociados a ir a terapia y empezar a verlo como un recurso más cuando algo no funciona y no conseguimos resolverlo por nosotros mismos.

Fuente: Clarin.com – Home