¡OJALÁ SE EQUIVOQUE! Abhigya Anand Asegura que “Vendrá Algo Peor que el Coronavirus”

Abhigya Anand es un astrólogo hindú que se hizo famoso por un vídeo donde predijo la pandemia del coronavirus. En él, manifiesta la situación actual.

Si bien mucha gente, para no decir el mundo entero, están esperando el fin de la COVID-19, entre otras razones, por lo paralizado que se encuentra todo y con la economía a nivel mundial cayendo de manera estrepitosa.

El chico de 14 años de edad, confiesa que "el final de la pandemia comenzaría a finales de mayo y vendrá un retroceso finales de junio". Sin embargo, Anand dijo que "habrá un decrecimiento poco a poco hasta diciembre".

Abhigya Anand: "Vendrá algo mucho peor para el año 2021"

Basado en los eclipses de sol y en la alineación de los planetas, Abhigya Anand dijo que a partir del 20 de diciembre se desatará una nueva tragedia que estallará en marzo del 2021.

“Hasta finales de junio no veo nada bueno para el mundo […] Solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro”, comentó Anand.

Sin darle tantas vueltas a lo que ya es evidente, Abhigya Anand se ha convertido en Trending Topic en las redes, pues su video: “SEVERE DANGER TO THE WORLD FROM NOV 2019 TO APRIL 2020” donde vaticina la pandemia es tan acertado que varios colegas suyos, se jactaron con anunciar que habían hecho predicciones, de semejantes magnitudes, sobre un virus que ha hecho estragos en todo el mundo.