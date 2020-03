Como parte de una protesta que denuncia el consumo cultural, el sitio web All The Streams te permite ver parte del contenido pago de plataformas grandes del entretenimiento como lo son Hulu, Netflix, Disney +, HBO Now y Showtime gratis.

En este sitio puedes podrás disfrutar del contenido que hayan seleccionado de cualquiera de estas plataformas. Tal como se fuera una radio. Solo debes sintonizar la plataforma que desees y se empezará a reproducir el contenido que está transmitiendo en vivo.