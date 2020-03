Amor en tiempos de Coronavirus: salir reforzados o… ¿Divorciados?

Cuando vivimos una situación imprevista, las parejas suelen experimentar momentos de frustración, rabia o hasta cierto desámimo. Si no se puede hacer nada para cambiarla -comenta Anna Gil Wittke- «lo mejor es intentar darle la vuelta y cambiar la forma de vivir esa situación, por nuestro bien y por el de nuestra pareja», aseguró.

Dada la incertidumbre que vive el mundo entero por culpa de la pandemia del Coronavirus, la psicóloga y sexóloga indicó una serie de pautas para aprovechar este tiempo para no discutir más de la cuenta y actuar en caso de una situación de conflicto.

Es por ello que Gil alerte ante uno de los peligros de estos días: los conflictos en pareja. A no ser – apunta la psicóloga y sexóloga- que tengamos la suerte de que nos haya pillado en fase de enamoramiento, «cuando uno pasa mucho tiempo con su pareja suele deslizar la balanza hacia aquellas cosas cotidianas que no nos gustan del otro; cajones que deja abiertos, ropa que no dobla correctamente…, por eso es importante escoger nuestras batallas», indicó.

Para cerrar, confesó que «aunque nos cueste reconocerlo muchas veces, también tenemos defectos. Hay que aumentar el margen de error de nuestra pareja, no discutir por tonterías e intentar que nuestra relación no se vuelva hostil con el paso de los días».