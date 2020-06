Arqueólogos Aseguran Haber Resuelto el Misterio del Red Lion

Hacia 1567 John Brayne, construyó las instalaciones del Red Lion, un teatro para los artistas, ubicado a las afueras de la ciudad de Londres.

Hay documentos que avalan los líos que tuvo Brayne para levantar la obra. Pero, nunca se supo la ubicación de la sala más antigua del recinto.

Hace algunos años, se hicieron excavaciones en el 85 Stepney Way y, abruptamente, debieron parar para localizar al Instituto de Arqueología de University College London (UCL). Al hallarse algunos artefactos de utilería, del teatro,. los investigadores creen que dieron, por fin, con el famoso Red Lion.

“La única información que se conoce sobre el Red Lion proviene de dos demandas legales de 1567 y 1569, entre el propietario, John Brayne, y los carpinteros responsables de los elementos de la construcción. En el juicio de 1567 se dejaron unos andamios de madera situados en ‘la casa llamada Red Lyon’ y en 1569, una granja llamada y conocida por el nombre de Sygne of the Redd Lyon’ era un lugar cuyo escenario y asientos estaban al aire libre”.

Los investigadores aseguraron, posterior a los trabajos de exploración del lugar que "los lotes de vidrio y cerámica incluyen numerosos vasos y copas, tazas de porcelana, tazas de dos asas, botellas y jarras. Una taza de taberna entera de finales del siglo XVII tiene un medallón monárquico de Carlos II, y otras jarras de cerveza tienen nombres de taberneros o terratenientes”.

Éstas fueron las reacciones al hallazgo del Red Lion

Si lo llevamos a una escala comercial, el consumo de bebidas calientes y de alcohol, que continuó al menos hasta el siglo XVIII, podría ser similar a un cotejo de fútbol entre Tottenham y Manchester United.

En este sentido, la CEO del London and Southeastern History Department, Emily Gee, asoció el hallazgo con otros descubrimientos relacionados con los teatros The Theatre y The Curtain, en Shoreditch, y el Boar’s Head en Aldgate: