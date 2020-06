Así, podrás aprovechar mejor el tiempo en tus actividades diarias

Muchas veces, decimos una frase tan cliché como realista: "¡No me da tiempo a nada!", debido a ciertas cosas que generan dispersión o agobio. ¿Te ha sucedido?.

Si el problema es que no te da tiempo para hacerle un hueco para las cosas que son importantes para ti, bien sea porque sientes que no avanzas, la preocupación de que sientes no eres productivo, o que pierdes tiempo (que no sea en pausas activas) y no sabes en qué, entonces debes cambiar ciertos hábitos que modificar para optimizar tu tiempo. Para ello, estos trucos harán que todo vaya a mejor.

Sé sincero: ¿Cómo gastas tu tiempo?

Revisa tu agenda diaria, las tareas que sueles hacer y las cosas que realmente te hacen consumir tu tiempo y toma nota de ello. Puedes hasta utilizar herramientas para organizarte como aTimeLogger y te va a beneficiar, tanto en lo personal como en lo laboral.

Dile "chao" a las interrupciones

Por ejemplo, si estás redactando o haciendo algún diseño, no contestes el celular ni el correo electrónico. Por muy chiquitas que sean, esta clase de interrupciones rompen la concentración y suele costar un poco volver a conectar, nos hacen ser más lentos, nos hace propensos a cometer más errores y, cabe destacar, generan ansiedad.

Distingue lo urgente de lo importante

Muchas veces, en parte gracias a las instrucciones de nuestros jefes, estamos llenos de pequeñas cosas urgentes que no dan lugar para lo que realmente es importante. Tener tantas ocupaciones dan la sensación de no haber hecho nada productivo. Haz un checklist de tus «piedras grandes», y ve de lo macro a lo micro.

En algunos momentos, aunque a veces, debemos contar con la alternativa de delegar tareas en otros, tanto en lo laboral como en lo personal, desde cosas de la casa hasta temas laborales. Pese a que no se requiere que hagamos ciertas cosas nosotros mismos, estamos acostumbrados a ser siempre uno quien las hace sin que nos pase por la mente pedir colaboración o darle esa tarea a otro.