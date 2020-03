¿Brujería? Las redes sociales alucinan con este hack aplicado a una simple caja

Por muy simple que parezca, los trucos que más facilitan nuestra vida son los de menor dificultad

Si has tenido ‘problemas de espacio’ o has sufrido para guardar algo en una caja porque no es suficientemente grande, este truco te sorprenderá. Un video demostró que solo hace falta un poco de ingenio para resolver un problema que de seguro a todos se nos ha presentado en alguna oportunidad.

Esta mujer, la cual se desconoce su identidad, es toda una precursora de las soluciones fáciles y ‘milagrosas’. El espacio de la caja en cuestión no es suficiente para guardar lo que bien puede ser una bolsa de dormir o algo similar; el objeto es más largo que ancho, por lo cual se hace imposible meterlo en la caja.

En un acto de iluminación, la mujer utilizó un exacto para cortar las solapas de la caja e inventarse una solución tremenda. Como si de un problema de geometría del colegio se tratase, su idea fue cambiar la forma de la caja para transformarla en una especie de paralelepípedo y solucionar la dificultad.

Algunos usuarios calificaron la solución de «brujería«, pero no se trata de otra cosa sino de una mente trabajando para evitar contratiempos.