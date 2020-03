Call of Duty: Warzone el Battle Royale de Call of Duty llega de forma gratuita para todos (Video)

El esperado modo Battle Royale de Call of Duty por fin llegará este martes tras filtrarse el contenido gracias a un usuario de la comunidad.

Call of Duty: Warzone es el nombre que tendrá el modo Battle Royale y albergará inicialmente 150 jugadores con una extensión próxima para 200, todos juntos en un extenso mapa que incluirá diversas zonas de toda la franquicia. Con información de 3D Juegos.

Warzone llegará este 10 de marzo a PS4, Xbox One y PC; en el tráiler de lanzamiento podemos ver la intensa acción que tendrá, el uso de vehículos de transporte y artillados harán del juego un modo más abierto similar a Blackout de Black Ops 4.

Este sería el tercer Battle Royale de la franquicia; el primero que llegó con Black Ops 4, el segundo que se añadió con el Call of Duty Mobile y ahora este. Sorprende el hecho que sea modo free to play, habría qué ver cómo será el sistema de micropagos y si no dificultan la experiencia de juego.

Warzone tendrá un peso de 30Gb la descarga para quienes ya tengan el Modern Warfare, mientras quienes no lo tengan, tendrán que descargar entre 80 a 100Gb.