Cambia tu menú preparando estas deliciosas albóndigas orientales

¡Todos te preguntarán por la receta de estas deliciosas ALBÓNDIGAS orientales en el TRABAJO! 📚 👤 PORCIONES: 4 📝 INGREDIENTES: Para las albóndigas: – 2 tazas de carne molida de pollo – 1/4 de taza de cebolla picada – 1/4 de taza de apio picado – 1 cda de ajo en polvo – 1 cda de fécula de maíz – 1 huevo – 3 cdas de salsa de soya – al gusto de sal y pimienta – 1 taza de pan molido – suficiente aceite vegetal Para la salsa: – 2 cdas de mantequilla – 1 taza de salsa picante – 1/2 taza de jugo de naranja – 2 cdas de miel – 1 cda de vinagre de arroz – al gusto de sal y pimienta – 1 cda de fécula de maíz PREPARACIÓN: 1. Mezcla en un bowl el pollo molido con la cebolla, el apio, el ajo en polvo, la soya, la fécula de maíz, el huevo y la salsa de soya. Sazona con sal y pimienta. 2. Agrega poco a poco el pan molido sin dejar de mover, hasta obtener una mezcla manipulable. 3. Con ayuda de tus manos, forma las albóndigas de pollo. 4. Fríe en suficiente aceite caliente. Escurre y reserva. 5. En una cacerolita con mantequilla derretida, vierte la salsa picante, el jugo de naranja, la miel y el vinagre de arroz; sazona con sal y pimienta, mezcla y cocina por unos minutos. 6. Incorpora la fécula de maíz sin dejar de mover y mantén a fuego hasta espesar. Enfría y reserva. 7. Sirve las albóndigas en un recipiente para llevar, acompaña con la salsa picosa y apio y zanahoria. • • • #kiwilimon #lunchtime #lunchboxideas #takeawayfood #foodforwork #asianfood #meatballs #orientalcuisine #nationalmeatballday