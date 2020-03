Con estas señales sabrás si tu ex novio no te supera

Cuando terminamos una relación, no es nada fácil superar todo lo vivido con tu ex pareja. La mejor solución y decisión es seguir adelante con la vida y olvidar esa relación. Pero siempre recordamos lo mucho que estábamos enamoradas de esa persona, los momento felicidad, situaciones difíciles que fueron las culpables de la ruptura.

¿Qué pasa si tu ex pareja no te supera? Es difícil darse cuenta cuando tu ex aún sigue enamorado de ti, tomando en cuenta la separación y los problemas que eso conlleva.

Contacto en línea

Esta es la señal más obvia de que tu ex aun te ama. Si te busca en tus redes sociales, le da me gusta a tus fotos y te manda mensajes casi todos los días significa que está loco por ti, todavía.

Te llama por las noches

Si en un tranquilo fin de semana por la noche recibes una llamada de tu ex, sin razón alguna es una clara señal de que aún piensa en ti. Es una tendencia de los hombres llamar el sábado en la noche y más estando en un estado de ebriedad.

Se cruzan «accidentalmente» con mucha frecuencia

Si te topas a tu ex en los lugares en los que sueles frecuentar, significa que te busca por cualquier pretexto sólo para verte.

Estas y más señales que indiquen que tu ex busca tener cualquier tipo de contacto contigo, son claras señales de que aún tiene sentimientos por ti.

Recuerda que también existe una línea muy delgada entre regresar con tu ex y el acoso. Si decidiste terminar la relación, recuerda porque lo hiciste.

Regresar con tu ex, casi nunca es una buena idea. Las segundas oportunidades son contadas y siempre debes de pensar en ti y en tus sentimientos antes de pensar en regresar a una relación que decidiste terminar.