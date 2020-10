¿Crees en teorías conspirativas?: Un estudio revela quiénes son más propensos a este tipo de creencias

Para obtener un perfil, o perfiles, de personalidad, el equipo de investigación midió cuáles facetas de la personalidad eran las que tenían una correlación más sólida con niveles más altos de susceptibilidad a las creencias conspirativas. Los hallazgos al menos tuvieron la misma relevancia para las asociaciones reveladas como para las que no se encontraron. Por ejemplo, las cualidades como la meticulosidad, la modestia y el altruismo estuvieron muy poco relacionadas con la susceptibilidad de una persona. No hubo una relación aparente con los niveles de enojo o sinceridad; tampoco la autoestima.

“Consideremos que las pruebas de personalidad no son muy buenas para medir cosas que no comprendemos muy bien”, opinó Bowes. “El resultado no será muy claro, en especial la primera vez”.

Entre los rasgos de la personalidad que estuvieron muy relacionados con las creencias conspirativas hubo algunos sospechosos comunes: la presuntuosidad, la impulsividad egocéntrica, la ausencia de compasión (el recolector de injusticias con exceso de confianza), los niveles elevados de estados depresivos y ansiedad (el tipo malhumorado, confinado por las circunstancias o por su edad). Del cuestionario dedicado a evaluar los trastornos de personalidad surgió otro rasgo: un patrón de pensamiento llamado “psicoticismo”.

El psicoticismo es un rasgo fundamental del llamado trastorno esquizotípico de la personalidad, que se caracteriza en parte por “creencias extrañas y pensamiento mágico”, e “ideas paranoicas”. En el lenguaje de la psiquiatría, es una forma más tenue de una psicosis en estado avanzado, que tiene las alucinaciones recurrentes características de la esquizofrenia. Es un patrón de pensamiento mágico que va mucho más allá de la superstición común y corriente, y en términos sociales la persona suele dar la impresión de ser incoherente, rara o “distinta”.

Con el tiempo, tal vez haya algún científico o terapeuta que intente dar un diagnóstico sobre los devotos de las conspiraciones de las Grandes Mentiras que parecen estar bastante desconectadas de la realidad. Por ahora, según Pennycook, basta con saber que, cuando las personas están consternadas, es mucho más fácil que promuevan titulares o artículos sin investigar mucho sus fuentes, si es que llegan a indagar algo.

“Por regla general, la gente no quiere difundir contenidos falsos”, dijo. “Pero en un momento como este, cuando la gente está preocupada por el virus, los titulares como ‘La vitamina C cura la COVID’ o ‘Todo es un engaño’ tienden a circular ampliamente. Eventualmente, estas cosas llegan al Tío Loco, que luego las comparte” con su red de afinidad.

Las teorías de conspiración sobre las tramas secretas del gobierno probablemente nunca pasarán de moda, y en algún nivel funcionan como salvaguardias contra las conspiraciones reales, oficiales y de otro tipo. En cuanto a las versiones caricaturescas, es probable que también se mantengan, sugiere la nueva investigación. Tienen un grupo de apoyo básico, y en la era digital sus miembros se encontrarán rápidamente entre sí.

Benedict Carey ha sido reportero científico en el Times desde 2004. También ha escrito tres libros: Aprender a aprender sobre la ciencia cognitiva del aprendizaje y en inglés de Poison Most Vial e Island of the Unknowns, sobre misterios científicos para estudiantes de secundaria.