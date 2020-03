Deliciosas tortitas de coliflor en salsa picante (Receta)

View this post on Instagram

¡Guarda esta receta de TORTITAS de coliflor en salsa PICOSITA para los viernes de VIGILIA! 😋 👤 PORCIONES: 8 📝 INGREDIENTES: Para las tortitas: – suficiente de agua – 4 tazas de coliflor – al gusto de sal – 2 huevos – 2 tazas de queso manchego – 1/4 de taza de fécula de maíz – suficiente aceite vegetal Para la salsa: – 3 jitomates – 5 chiles pasilla – 1/4 de cebolla – 1 diente de ajo – 1 taza de caldo de pollo – 1 cda de aceite vegetal – hojas de epazote PREPARACIÓN: 1. En una ollita a fuego medio, cocina la coliflor con sal por 20 minutos, o bien, hasta que esté muy suave. 2. Escurre, corta en trozos muy pequeños y reserva. 3. En un bowl, mezcla la coliflor con el huevo, el queso manchego y la fécula de maíz. Sazona con sal y pimienta. 4. En una sartén con aceite a fuego medio, agrega un cucharón de la mezcla anterior, formando una tortita, cocina 3 minutos por ambos lados hasta que estén lo suficientemente doraditas. 5. Para la salsa, licúa el jitomate con el chile pasilla, la cebolla, el ajo y el caldo de pollo. 6. En una ollita a fuego medio calienta el aceite y sofríe la salsa. Agrega el epazote y sazona con sal y pimienta. Cocina hasta que cambié de color y tenga una consistencia ligeramente tersa. 7. Sirve las tortitas bañadas en la salsa de pasilla y decoradas con epazote. • • • #kiwilimon #mexicanfood #mexicanrecipes #vegetarianrecipes #tortitasdecoliflor #cauliflower #meatlessmonday #cuaresma