Desvelamos el Misterio del Adiós de La Población de Rungholt

La vida es tan impredecible que un día podemos estar y, el día siguiente, no. Ese es el caso de la pequeña población de Rungholt. Indudablemente, es algo que se asimila conforme los seres humanos empezamos a envejecer.

Hablando de desaparecer, este es un caso que fue particularmente dramática su desaparición. La noche del 15 al 16 de enero de 1362, todo un pueblo desapareció sin dejar rastro alguno.

Aunque en la actualidad la zona está en manos de los alemanes, los habitantes de la región de Rungholt del siglo XIV se eran tildados de "súbditos" del ducado escandinavo de Schleswig. Según parece, Rungholt (parte de la actual Dinamarca) era una localidad muy próspera, con unas 500 viviendas y contaba con unos tres mil habitantes. El 16 de enero de 1362, Rungholt se esfumó por completo.

¿Cómo fue que Rungholt desapareció?

Ese día, el desastre conocido como la segunda inundación de San Marcelo, el cual acabó con las costas de Inglaterra, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Rungholt, debido a este fenómeno natural, fue destruido por el mar.

No sólo no quedó ni rastro, sino que el transcurrir del tiempo hizo que muchos infirieran que solo se trataba de un pueblo de leyenda. Otra versión se atreve a afirmar que el mar se había tragado a Rungholt, gracias a lo pecadores que eran todos sus ciudadanos.

Actualmente, sigue existiendo un fuerte debate sobre la localización precisa del desparecido cacerío. Sin embargo, sí ha quedado claro que la gente crea de que Rungholt, alguna vez, estaba en el mapa. Este tipo de discusiones, no deben ser del agrado, o del consuelo, de aquellos ultimados por la naturaleza hace 658 años. No debe haber una sensación peor que desaparecer y que se ponga en duda si has existido en realidad.