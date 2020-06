DIVERTIDO - Así Reacionaron los Tuiteros en Todo el Mundo al Fallo de Whatsapp

Recientemente Whatsapp tuvo un fallo que eliminó las notificiaciones "En Línea" y "Escribiendo" de las conversaciones de millones de usuario en todo el mundo. La aplicación de mensajería de inmediato lo solucionó, sin embargo, en menos de cinco minutos ya era viral en las redes sociales.

Tan dramático fue el suceso, que los usuarios en la red social de Twitter comenzaron a publicar memes de cómo fue su experiencia durante y después del error.

La tuitera Karla Julca , comentó "Así como WhatsApp quitó lo de "en línea", "escribiendo" y esas cosas, pq no quita la cosa de "mensaje eliminado", es que no entiendo"

Así como WhatsApp quitó lo de "en línea", "escribiendo" y esas cosas, pq no quita la cosa de "mensaje eliminado", es que no entiendo >:c pic.twitter.com/Ure1vhk5cU

